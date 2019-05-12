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Trump ile Şi, Japonya'daki G20 Zirvesi'nde görüşebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 19:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde görüşebileceğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Amerikan Fox News'te yayınlanan bir programa katılan Kudlow, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret anlaşması müzakerelerini değerlendirdi.

İki ülke yetkilileri arasındaki görüşme trafiğinin sürdüğünü belirten Kudlow, "Japonya'daki G20 Zirvesi'nde iki devlet başkanı kuvvetle muhtemel bir araya gelecekler." dedi.

Çin tarafından özellikle zorunlu teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakları konularında belli bir noktaya gelmesini umduklarını söyleyen Kudlow, "Tamamen tatmin olacağımız noktaya varana kadar bu hataları düzeltecek güçlü bir anlaşmaya ulaşmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Trump ile Şi'nin görüşmesi beklenen söz konusu G20 Zirvesi, Japonya'nın Osaka kentinde 28-29 Haziran 2019'da gerçekleştirilecek.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde son olarak cuma günü Beyaz Saray'da görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak bir sonuca ulaşılamadan taraflar ayrılmıştı.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz iki gün boyunca iki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin durumu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler yapıldı. Şi Cinping ile aramdaki ilişki oldukça güçlü. Geleceğe yönelik görüşmeler devam edecek. Bu arada, ABD gelecekteki müzakerelere bağlı olarak uyguladığı yaptırımları kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Çin heyeti ile yapılan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuştu.

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