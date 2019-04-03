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Trump ile Stoltenberg arasında çok kritik görüşme! Merkel'i şikayet etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2019 04:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini, üye ülkelere yaptığı baskılar sonrası NATO'ya 10 milyarlarca dolar destek sağlandığını savundu. Trump, NATO ülkeleri arasından özellikle Almanya'yı işaret ederek, Angela Merkel’in yeterince sorumluluk almadığını öne sürdü.

Trump ile Stoltenberg arasında çok kritik görüşme! Merkel'i şikayet etti!

Trump ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray’da yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, göreve geldiğinden beri NATO ile ilişkiler noktasında çok fazla mesafe katedildiğini belirtti.

NATO ülkelerine yönelik daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Trump, ülkelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı, bu konuda kendisinin yaptığı baskılar sonrasında ise üye ülkelerin NATO’ya 10 milyarlarca dolar destek sağladığını ifade etti.

Trump, "Göreve geldiğimden beri bu rakam çok hızlı bir şekilde artıyor, 140 milyar dolar ilave para topladık ve 2020’ye kadar 100 milyar dolar daha toplamak istiyoruz." dedi.

Trump, NATO ülkeleri arasından özellikle Almanya'yı işaret ederek, Angela Merkel’in yeterince sorumluluk almadığını öne sürdü.

Stoltenberg de NATO'ya olan güçlü bağlılığı ve sorunların çözümünde gösterdiği liderlikten dolayı Trump'a teşekkürlerini iletti. (AA)

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ABD Donald Trump Angela Merkel

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