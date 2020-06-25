HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump ilhak planıyla ilgili kararını daha vermedi

Trump ilhak planıyla ilgili kararını daha vermedi

25.06.2020 21:22 | Son Güncelleme

ABD’nin İsrail'e ilhak planı konusunda destek verip vermeyeceği hâlâ belirsiz.

Trump ilhak planıyla ilgili kararını daha vermedi

Washington'ın İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etme planıyla ilgili toplantısından karar çıkmadı.ABD'li diplomatik kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini gelecek aydan itibaren ilhak etme planına yönelik nihaî kararını vermediğini belirtti. Konuyla ilgili Beyaz Saray'da üç gündür düzenlenen üst düzey toplantılardan bir karar çıkmadığını aktardı.

"Savaş ilanı olarak görüyoruz"

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planını "savaş ilanı" olarak nitelendirdi, silahlı direnişin Filistin halkının koruyucusu olacağını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden bir video mesajı yayınlayan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planlarına karşı seyirci kalmayacakları mesajını verdi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'İn işgal altındaki Batı Şeria'daki ilhak planının savaş ilanı anlamına geldiğini söyledi. Ebu Ubeyde, "Silahlı direniş, topraklarımızın savunmasında halkın sadık bekçileridir” dedi.

Hamas'tan yapılan açıklamada da İsrail'in yeni ilhak planı bir kez daha reddedildi. Açıklamada Hamas lideri İsmail Haniye'nin, BM'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Nikolay Mladenow ile telefonda görüştüğünü ve Hamas'ın İsrail'in ilhak planını kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirttiğini aktardı.

İsrail'in ilhak planı

İsrail'in 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirmeyi tasarladığı plan, ABD Başkanı Trump'ın hazırladığı Ortadoğu planına dayanıyor. Trump'ın Plan, Filistinlilere bağımsız bir devlet kurma imkânı sunarken Batı Şeria'nın sadece yüzde 70'inin Filistin toprağı olmasını öngörüyor.

İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu yerleşim bölgelerinin boşaltılmasını içermeyen plan, ayrıca İsrail'e stratejik önemi olan Ürdün Vadisi'nde "egemenliğini genişletme" hakkı tanıyor. Bunun yanı sıra Kudüs'ün ikiye bölünmeksizin İsrail'in başkenti olarak kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze Şeridi'nin tamamında hak iddia eden Filistinliler, Doğu Kudüs'ün de başkent olmasını istiyor.

Planda Filistinlilere Doğu Kudüs'de sembolik bir alan başkent olarak önerilmişti.

Uluslararası tepki

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de İsrail'e bu plandan vazgeçme çağrısı yaptı. Guterres, Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "İlhak planının hayata geçirilmesi halinde bunun devletlerarası hukukun ağır bir ihlali olacağını, iki devletli çözüm umuduna ciddi bir şekilde zarar vereceğini ve yeni müzakere olasılığını yok edeceğini" söyledi.

Avrupalı binden fazla vekil de ortak bir mektup ile plan konusunda uyarıda bulundu. Avrupa Birliği ve Almanya İsrail'in ilhak planı devletlerarası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor.

dpa,Reuters/MK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Ölülere bile çek göndermişler! 1,4 milyar dolarlık hataÖlülere bile çek göndermişler! 1,4 milyar dolarlık hata
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunan Haberler

Babanın feryadı yürekleri dağlamıştı! Acı veda...

Babanın feryadı yürekleri dağlamıştı! Acı veda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

Oto tamircisinden kafa karıştıran açıklama! 'Fark etmeme şansı yok'

Oto tamircisinden kafa karıştıran açıklama! 'Fark etmeme şansı yok'

Yayında olay görüntü! 'Şeyh' yalanıyla kadını boşatıp...

Yayında olay görüntü! 'Şeyh' yalanıyla kadını boşatıp...

Cami tuvaletindeki iğrenç olayda yeni gelişme

Cami tuvaletindeki iğrenç olayda yeni gelişme

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 752'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 752'ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü'nden Avrupa'daki 11 ülke için kritik uyarı

DSÖ'den 11 ülke için kritik uyarı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 678'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 678'e yükseldi

ABD hükümetinin hatası 1,4 milyar dolara mal oldu! Ölülere bile çek göndermişler

Ölülere bile çek göndermişler! 1,4 milyar dolarlık hata

Ülke tarihinin en büyük taşlarını buldu, bir gecede zengin oldu

Ülke tarihinin en büyük taşlarını buldu, bir gecede zengin oldu

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan ilginç paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.