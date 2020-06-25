Trump ilhak planıyla ilgili kararını daha vermedi

Washington'ın İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etme planıyla ilgili toplantısından karar çıkmadı.ABD'li diplomatik kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini gelecek aydan itibaren ilhak etme planına yönelik nihaî kararını vermediğini belirtti. Konuyla ilgili Beyaz Saray'da üç gündür düzenlenen üst düzey toplantılardan bir karar çıkmadığını aktardı.

Hamas'tan yapılan açıklamada da İsrail'in yeni ilhak planı bir kez daha reddedildi. Açıklamada Hamas lideri İsmail Haniye'nin, BM'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Nikolay Mladenow ile telefonda görüştüğünü ve Hamas'ın İsrail'in ilhak planını kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirttiğini aktardı.

İsrail'in ilhak planı

İsrail'in 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirmeyi tasarladığı plan, ABD Başkanı Trump'ın hazırladığı Ortadoğu planına dayanıyor. Trump'ın Plan, Filistinlilere bağımsız bir devlet kurma imkânı sunarken Batı Şeria'nın sadece yüzde 70'inin Filistin toprağı olmasını öngörüyor.

İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu yerleşim bölgelerinin boşaltılmasını içermeyen plan, ayrıca İsrail'e stratejik önemi olan Ürdün Vadisi'nde "egemenliğini genişletme" hakkı tanıyor. Bunun yanı sıra Kudüs'ün ikiye bölünmeksizin İsrail'in başkenti olarak kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze Şeridi'nin tamamında hak iddia eden Filistinliler, Doğu Kudüs'ün de başkent olmasını istiyor.

Planda Filistinlilere Doğu Kudüs'de sembolik bir alan başkent olarak önerilmişti.