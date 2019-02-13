Trump : ‘Ilhan Omar İstifa Etmeli’

Başkan Donald Trump Kongre’nin yeni Demokrat üyelerinden Somalili mülteci Müslüman Ilhan Omar’ın Kongre üyelerinin İsrail’i para aldıkları için destekledikleri şeklindeki sözlerinden dolayı özür dilemesini ‘‘anlamsız’’ olarak değerlendirdi ve Omar’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Salı günü kabine toplantısında ‘‘Yahudi karşıtlığının ABD’de yeri yoktur’’ dedi.

Trump, ‘‘Omar’ın söylediği korkunç bir şeydi. Bence ya Kongre’den ya da kesinlikle Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’ndan istifa etmeli. Söylediği şey kalbinde çok derin yer etmiş’’ diye konuştu.

Trump, Omar’ın özrünün de “anlamsız” olduğunu ve “bir kelimesini bile inanarak söylemediğini” kaydetti.

Kongre’ye giren ilk iki Müslüman kadından biri olan Minnesota temsilcisi Omar, Twitter mesajlarıyla Amerikan-İsrail İlişkileri Komisyonu’nu (AIPAC) eleştirmişti.

Twitter mesajında ABD’li Kongre üyelerinin İsrail’e desteğinin lobi grubu ABD-İsrail Halkla İlişkiler Komisyonu’nun yönlendirmesi ve mali desteğiyle olduğunu savunmuştu.