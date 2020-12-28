Trump İmzaladı

Başkan Donald Trump Kongre’nin kabul ettiği yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi ve bu paketle birlikte kabul edilen 1.4 trilyon dolarlık federal harcama tasarısını imzalamayı reddediyordu.

Trump yardım paketinde yer alan ve yılda 75 bin doların altında gelir sahibi olanlara 600 dolarlık doğrudan yardımı az bulmuş ve bunun 2 bin dolar olmasını istemişti.

Trump'ın imzaya yanaşmaması nedeniyle hükümetin Salı günü kısmen kapanması gündeme gelmişti.

2.3 trilyon dolarlık toplam bütçenin hayata geçmesi için Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyordu.

İmza olmadan işsizlik yardımı alan 14 milyon Amerikalı bu yardımı geçici olarak kaybedecekti.

Hükümetin kısmen kapanması milyonlarca federal çalışanın maaşlarını da riske atacaktı.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar Trump’a imza konusunda baskı yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey Fox News Sunday programında yaptığı açıklamada Trump’a 2.3 trilyon dolarlık bütçeyi onaylama çağrısında bulunmuştu.

Toomey, Trump’ın herkese daha yüksek çekler göndermek istemesini anladığını ancak bu konuda Kongre’nin daha sonra harekete geçebileceğini söylemişti.