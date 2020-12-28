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Trump İmzaladı

28.12.2020 04:46 | Son Güncelleme:
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Trump İmzaladı

Başkan Donald Trump Kongre’nin kabul ettiği ekonomik yardım paketiyle federal harcama tasarısını imzaladı. Bu imzayla yaklaşık 900 milyar dolarlık yardım paketi yürürlüğe girerken hükümetin kısmen kapanma ihtimali de ortadan kalktı

Başkan Donald Trump Kongre’nin kabul ettiği yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi ve bu paketle birlikte kabul edilen 1.4 trilyon dolarlık federal harcama tasarısını imzalamayı reddediyordu.

Trump yardım paketinde yer alan ve yılda 75 bin doların altında gelir sahibi olanlara 600 dolarlık doğrudan yardımı az bulmuş ve bunun 2 bin dolar olmasını istemişti.

Trump'ın imzaya yanaşmaması nedeniyle hükümetin Salı günü kısmen kapanması gündeme gelmişti.

2.3 trilyon dolarlık toplam bütçenin hayata geçmesi için Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyordu.

İmza olmadan işsizlik yardımı alan 14 milyon Amerikalı bu yardımı geçici olarak kaybedecekti.

Hükümetin kısmen kapanması milyonlarca federal çalışanın maaşlarını da riske atacaktı.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar Trump’a imza konusunda baskı yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey Fox News Sunday programında yaptığı açıklamada Trump’a 2.3 trilyon dolarlık bütçeyi onaylama çağrısında bulunmuştu.

Toomey, Trump’ın herkese daha yüksek çekler göndermek istemesini anladığını ancak bu konuda Kongre’nin daha sonra harekete geçebileceğini söylemişti.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger de Trump’ın yardım paketine neden imza atmadığını anlamanın zor olduğunu kaydetmişti.

Bağımsız Senatör Bernie Sanders da Trump’ın tavrının inanılmaz derecede acımasız olduğunu söyledi.

Sanders ABC News’a yaptığı açıklamada birçok insanın acı çektiğine dikkat çekti.

Birçok ekonomi uzmanı yardım paketinde yer alan rakamın daha fazla olması gerektiğini belirtmiş ancak Amerikalılar’a acil yardımın gerekli olduğuna da vurgu yapmıştı.

Baskılar sonuç vermişe benziyor. Trump sonunda beklenen imzayı attı. Başkan, Noel tatilini Florida’daki Mar-a Lago tatil tesisinde geçiriyor.

Trump’ın imzaladığı yardım paketinde ayrıca küçük işletmelere destek yeniden sağlanıyor, okulların yeniden açılmasına yardımcı olacak kaynak yer alıyor, ulaşımla aşı dağıtımına da kaynak ayrılıyor.

Trump'ın imzasından önce Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin yeni haftanın ilk gününde toplanarak Amerikalılar'a bir defa olmak üzere 2 bin dolarlık çek gönderilmesini oylayacağı açıklanmıştı.

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