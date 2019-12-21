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Trump imzaladı! ABD'den Beşşar Esad rejimine yaptırım kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2019 06:04 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki savaş suçları nedeniyle Beşşar Esad rejimi ile buna destek veren yabancı paralı askerlere yaptırım öngören Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası'nı onayladı.

Trump imzaladı! ABD'den Beşşar Esad rejimine yaptırım kararı

ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası, Trump tarafından imzalandı.

Söz konusu yasa, Suriye'de Esad rejiminin son 8 yılda işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulabilmesine olanak sağlayacak.

Suriye'de Esad rejiminin işlediği insanlık suçları ve işkence fotoğraflarını sızdıran "Caesar" kod adlı askeri polisin anısına bu isimle anılan yasa, aynı zamanda Esad rejiminin savaş suçlarına yardım eden yabancı paralı savaşçıları da yaptırım kapsamına alıyor.

RUSYA VE İRAN'A DA YAPTIRIM MESAJI

Yasa, "sivil katliamlarının gerçekleşmesini sağlayan" Beşşar Esad da dahil olmak üzere Esad yönetimindeki üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra, Rusya ve İran kaynaklı yabancı paralı savaşçıların yaptırıma tabi tutulmasının önünü açıyor.

Aynı kapsamda Suriye Merkez Bankası ile Esad rejiminin diğer finansal kaynaklarının ve bunlarla iş yapan diğer yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım kapsamına alınması öngörülüyor.

Esad rejimine destek verdiği belirtilen Rusya ile İran'a da çok sayıda atıfın yapıldığı yasada, bu iki ülkenin Esad rejimine sağladığı desteğin artık yaptırım kapsamına girebileceğine işaret ediliyor.

POMPEO'DAN CAESAR YASASI AÇIKLAMASI

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugün Başkan Trump, attığı imzayla, Beşşar Esad ve rejiminin Suriye'de gerçekleştirdiği katliamlardan sorumlu tutulabilmesi için önemli bir adım attı." ifadesini kullandı.

Pompeo, söz konusu yasa ile sadece Esad rejimine değil, aynı zamanda rejimle iş birliği yapan diğer unsurlara da açık bir mesaj gönderdiklerini vurguladı.

(AA)

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ABD Beşşar Esed Donald Trump İRAN Rusya Suriye Esad

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