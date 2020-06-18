Trump İmzaladı Uygur Yaptırımları Yasalaştı

ABD Başkanı Donald Trump Çin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Müslümanları’na yönelik baskı ve hak ihlallerinden sorumlu olanlara karşı yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası 2020” olarak adlandırılan tasarının, Çin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki etnik Müslüman azınlığa yönelik ciddi insan hakları ihlallerini kınadığı belirtildi.

Daha önce ABD Kongresi’nin neredeyse oybirliğiyle kabul ettiği tasarıyla Çin’e insan hakları konusunda güçlü bir mesaj gönderilmesi amaçlanmıştı. Birleşmiş Milletler Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamplarda 1 milyondan fazla Uygur Müslümanı’nın tutulduğunu tahmin ediyor.

Başkan Trump tasarıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tasarı kapsamındaki yaptırım maddelerinin bazılarının başkan olarak anayasadan kaynaklanan diplomasi yürütme yetkisini sınırlandırabileceğini söyledi; bu nedenle bu maddeleri zorunlu değil, tavsiye niteliğinde değerlendireceğini kaydetti.