HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump İmzaladı Uygur Yaptırımları Yasalaştı

Trump İmzaladı Uygur Yaptırımları Yasalaştı

18.06.2020 01:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Müslümanları’na yönelik baskı ve hak ihlallerinden sorumlu olanlara karşı yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı imzaladı

Trump İmzaladı Uygur Yaptırımları Yasalaştı

ABD Başkanı Donald Trump Çin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Müslümanları’na yönelik baskı ve hak ihlallerinden sorumlu olanlara karşı yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası 2020” olarak adlandırılan tasarının, Çin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki etnik Müslüman azınlığa yönelik ciddi insan hakları ihlallerini kınadığı belirtildi.

Daha önce ABD Kongresi’nin neredeyse oybirliğiyle kabul ettiği tasarıyla Çin’e insan hakları konusunda güçlü bir mesaj gönderilmesi amaçlanmıştı. Birleşmiş Milletler Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamplarda 1 milyondan fazla Uygur Müslümanı’nın tutulduğunu tahmin ediyor.

Başkan Trump tasarıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tasarı kapsamındaki yaptırım maddelerinin bazılarının başkan olarak anayasadan kaynaklanan diplomasi yürütme yetkisini sınırlandırabileceğini söyledi; bu nedenle bu maddeleri zorunlu değil, tavsiye niteliğinde değerlendireceğini kaydetti.

ABD Başkanı imzasıyla yasalaşan tasarı için bir imza töreni düzenlemedi. Başkan Trump’ın Uygur Müslümanları’na yönelik baskıcı politikalardan sorumlu yetkililere yaptırım öngören tasarıyı imzalaması, eski güvenlik danışmanı John Bolton’ın kitabından Çin’le ilgili bölümlerin sızdığı saatlere denk geldi.

John Bolton’ın kitabında, Başkan Trump’ın Xi Jinping ile geçen yıl kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmede Çin liderinden başkanlık seçimini kazanmasına yardım etmesini istediği iddia ediliyordu. Reuters haber ajansının geçtiği haberde de Başkan Trump’ın o görüşmede Devlet Başkanı Xi Jinping’e Şincan’daki kampların inşasına başlaması gerektiğini söylediği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Belçika polisinden siyahi milletvekile şiddet iddiasıBelçika polisinden siyahi milletvekile şiddet iddiası
Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatının üzerinden bir yıl geçti

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatının üzerinden bir yıl geçti

DSÖ'den koronavirüs tedavisinde kullanılan deksametazon ilacıyla ilgili açıklama

DSÖ'den deksametazon ilacıyla ilgili açıklama

Belçika polisinden siyahi milletvekile şiddet iddiası

Belçika polisinden siyahi milletvekile şiddet iddiası

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi

Beyaz Saray'dan Hindistan'a Çin sınırında ölen askerleri için başsağlığı

Beyaz Saray'dan Hindistan'a Çin sınırında ölen askerleri için başsağlığı

İsrail, koronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı! Netanyahu'dan açıklama

İsrail, koronavirüs aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.