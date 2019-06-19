Trump’ın 2020 sloganı: ‘Amerika’yı güçlü tut’

Trump bu sözlerle 2016 başkanlık kampanyasını odağında kurduğu ‘Önce Amerika’ söylemini 2020 kampanyasında da sürdüreceğinin işaretini verdi.

CNN yuhalandı, yayınını kesti

Aslında bu sözler öncesinde konuşmasının yaklaşık ilk dört dakikasını medya eleştirilerine ayırdığı gözlendi. Karşısındaki gazetecileri göstererek ‘bu arada çok fazla yalan haber medyası var orada’ sözleri üzerine kalabalık ‘berbat CNN’ sloganları atmaya başladı. Başkan Trump’ın sık sık polemiğe girdiği Amerikan CNN kanalı 6. dakikasında Trump’ın konuşmasını canlı yayınlamayı kesti.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yaptığı konuşmanın ardından eşi Melania Trump’ın sahneye çağırdığı Başkan Donald Trump’ın gündeminde Rusya soruşturması, Meksika sınırına duvar ve göçmenlik gibi konular vardı.

“DEMOKRATLAR ÜLKEMİZİ YOK ETMEK İSTİYOR”

Trump’ın 2020 seçim kampanyasını resmen başlattığı Orlando’daki 20 bin kişi kapasiteli salonun tamamının dolu olduğu gözlendi. 29 seçici delegenin bulunduğu Florida eyaleti 2020 başkanlığına giden yolda Trump için hayati önem taşıyor. ABD Başkanı, “İkinci yuvam, hatta ilk memleketim bile diyebiliriz” sözleriyle bu eyalete verdiği önemi vurguladı.