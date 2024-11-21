Trump'ın A takımında ilk çatlak! Çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kalmıştı! Adalet Bakanı olması planlanan Matt Gaetz adaylıktan çekildi

Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği eski Kongre üyesi Matt Gaetz, "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı. Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmişti. Tüm bu iddiaların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Trump’ın, Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz adaylıktan çekildi.



Gaetz, “Washington'da gereksiz yere uzatılan bir çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok, bu nedenle Adalet Bakanı adaylığından geri çekiliyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı göreve geldiği ilk gün yerinde ve hazır olmalı” dedi.

"SON ÇABALARI TAKDİRLE KARŞILIYORUM"

Gaetz’in çekilme kararının ardından açıklama yapan Trump, “Matt Gaetz'in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum. Çok iyi gidiyordu ama aynı zamanda çok saygı duyduğu yönetim için dikkat dağıtmak istemedi. Matt'i harika bir gelecek bekliyor ve yapacağı tüm harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.



SAVUNMA BAKANI ADAYI HAKKINDA DA CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI

Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Fox News sunucusu Pete Hegseth'in 2017'de bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin polis raporu yayımlandı.

Kamuya açıklanan 22 sayfalık polis raporuna göre, gerçek ismi gizlenerek Jane Doe olarak verilen bir kadın, Ekim 2017'de California eyaletindeki bir hotelde Hegseth tarafından zorla alıkonulduğunu öne sürdü.



Doe, Hegseth ile California Cumhuriyetçi Kadınlar Federasyonunun düzenlediği ve Hegseth'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte tanıştığını aktardı.

O gece sarhoş olduğu için her şey tam olarak hatırlayamadığını belirten Doe, ayıldığında kendisini Hegseth'in odasında bulduğunu fark ettiğini, ısrarla odayı terk etmek istemesine rağmen Hegseth'in önce telefonuna el koyarak ardından kapıdan çıkmasını engellediğini ve cinsel tacize uğradığını aktardı.

Hegseth'in avukatı Timothy Palatore, açıklanan rapor üzerine yaptığı yazılı açıklamada, olayın o dönemde polis tarafından soruşturulduğunu ve iddiaların asılsız olduğunun tespit edilmesi üzerine Hegseth'e herhangi bir suçlamada bulunulmadığını belirtti.

İLK EVLİLİĞİ DE 'SADAKATSİZLİK' NEDENİYLE BİTMİŞ

Palatore, müvekkilinin, iddiaların kamuoyuna açıklanması durumunda kariyerinin zarar göreceğini düşünerek Aralık 2020'de Doe'ya belli bir miktar ödemeyi kabul ederek anlaşmaya vardığı bilgisini paylaştı.

Hegseth hakkındaki cinsel taciz iddiası ilk kez geçen hafta gündeme gelmiş, Trump'ın Savunma Bakanı adayı söz konusu iddiaları yalanlayarak Doe ile temasının "rızaya dayalı" olduğunu savunmuştu.

Mahkeme kayıtlarında, 2017'deki suçlamalar sırasında, Hegseth'in, 3 çocuğu bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu, nedeninin de şu anda eşi olan bir Fox News yapımcısından bir çocuğunun olduğunun ortaya çıkması olarak gösterilmişti.

ABD medyası, Hegseth'in ilk evliliğinin de yine "sadakatsizlik" nedeniyle 2009'da sona erdiği bilgisini paylaşmıştı.

'CİNSEL İSTİSMAR' RAPORUNA CUMHURİYETÇİ ENGELİ

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin en kıdemli Demokrat üyesi Susan Wild, komitenin raporun paylaşılmamasıyla ilgili fikir birliğinde olduğu iddialarını reddetti.

Wild, 10 üyeli komitenin beş Cumhuriyetçi üyesinin Gaetz'in "cinsel istismar" iddialarına ilişkin raporunun yayınlanmasına karşı oy kullanması nedeniyle açıklanamadığını söyledi.

Demokrat üye Wild, komitenin 5 Aralık'ta yeniden toplanarak raporla ilgili görüşmelerini sürdüreceği bilgisini paylaştı.

Yaşanan çıkmazın ardından Demokratlar raporun yayınlanması için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılmasını isteyeceklerini açıklarken, Demokrat Temsilci Sean Casten oylamayı zorlamak için önerge sunmaya çalışacağını açıkladı.

Casten, "Matt Gaetz hakkındaki iddialar ciddidir, inandırıcıdır. Temsilciler Meclisi Etik Komitesi yıllarca bu konunun özüne inmek için kapsamlı bir soruşturma yürüttü." dedi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır