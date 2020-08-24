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Trump'ın ablası: Üniversite sınavına kendi adına başkası girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ablası ile yeğeni arasındaki konuşmaların gizli ses kayıtları basına yansıdı. Konuşmalarda abla Maryanne Trump Barry, "Prensipleri yok" diyerek nitelendirdiği Donald Trump'ın üniversite sınavına kendi adına başka birisini soktuğunu söylüyor.

Trump'ın ablası: Üniversite sınavına kendi adına başkası girdi

Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, geçtiğimiz ay yayımladığı "Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı" başlıklı kitapta amcası hakkında birçok iddia öne sürüyordu.

Bu iddialar arasında en çarpıcı olanlardan bir tanesi ise Donald Trump'ın üniversite sınavına (SAT) kendi adına başka birini soktuğu ve bu sayede Pensilvanya Üniversitesi'ne transfer olduğuydu. Mary Trump bu iddiasının kaynağına kitapta yer vermemişti.

Ancak Washington Post'a röportaj veren yeğen Trump, bu bilgiyi halası ile yaptığı görüşmelerde elde ettiğini açıkladı. Halası ile yaptığı konuşmaları gizlice kaydeden Mary Trump, toplam 15 saatlik kayıtları gazetecilerle paylaştı.

'DONALD ZALİM'

2018 ve 2019 yıllarında kaydedilen konuşmalarda uzun yıllar federal hakimlik yapan Maryanne Trump Barry'nin kardeşi Donald Trump hakkındaki sert eleştirileri gün yüzüne çıktı.

Açıktan kardeşine hiç eleştiri yöneltmeyen Barry'nin Donald Trump hakkında, "Tek yapmak istediği tabanına hoş görünmek. Hiçbir prensibi yok. Hiç. Hiç. Tabanı da, yani, eğer dindar birisiysen insanlara yardım etmek isterdin. Bunu yapmak istemezsin" dediği görülüyor.

"Her şey çok sahte. Sahtelik ve zalimlik. Donald zalim" şeklinde konuşan 83 yaşındaki abla, kardeşinin çocukluğunda çok yaramaz olduğunu, ödevlerini de onun yerine kendisinin yaptığını açıklıyor.

Barry ardından, "Fordham Üniversitesi'ne bir yıl gitti, daha sonra kendi adına birisini sınavlara sokarak Pensilvanya Üniversitesi'ne geçmeyi başardı" diyor.

Yeğen Mary Trump'ın bu ifadeler karşısında şaşırmasının ardından Barry, "SAT miydi neydi... Öyle düşünüyorum. Hatta (sınava giren kişinin) ismini de hatırlıyorum: Joe Shapiro" ifadelerini kullanıyor.

Maryanne Trump Barry, konuşma kayıtlarında ayrıca kardeşini hiç kitap okumamakla suçluyor.

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