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Trump'ın adamına büyü yaptılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

Cadılar, Trump ve adamı için harekete geçti! ABD'nin Brooklyn semtinde bir ayin düzenleyen bir grup cadı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başından beri destek verdiği, cinsel taciz iddialarıyla gündeme oturan kısa bir süre önce göreve başlayan Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'ya büyü yaptı.

Trump'ın adamına büyü yaptılar!

New York'ta toplanan bir grup cadı, cinsel taciz iddialarına rağmen Kongre tarafından onaylanarak göreve başlayan Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'ya başarısız olması için büyü yaptı. California eyaletinden Katolik Rahip Gary Thomas'ın da büyünün bozulması için dua edeceğini açıkladığı onlarca kişinin katıldığı ayin, internet üzerinden canlı yayınlandı.

Ayini düzenleyenlerden bir isim, yapılan büyünün ayrıntılarını veremeyeceklerini ancak bunun "Brett Kavanaugh'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmayı, zarar vermeyi ve başarısız olmasını sağlamayı" amaçladığını söyledi.

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Organizatörler, büyünün ne zaman etkisini göstereceği yönündeki bir soruya ise bunun "en kısa zamanda" olmasını beklediklerini belirterek, "Bununla birlikte bu tarz durumlarda kesin bir takvim vermek mümkün değil" dediler.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilen Kavanaugh'nun Kongre'deki onay sürecinde hakkında cinsel taciz ve tecavüz iddiaları ortaya atıldı. Ancak bu iddialara rağmen Kavanaugh, Kongre'den onay alarak görevine başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Trump büyü ABD Brett Kavanaugh Ayin cadı Brooklyn

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