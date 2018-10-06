Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

Bu gelişmeler olurken Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Başkan Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Kavanaugh’la ile ilgili cinsel saldırı iddialarına ilişkin raporunu tamamladı. Cumhuriyetçiler, raporu “kapsamlı”, Demokratlar ise “yetersiz” buldu. FBI raporunun içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı ancak 9 kişinin ifadesine başvurularak hazırlanan yaklaşık bin sayfalık raporu kapalı kapılar ardında güvenli bir odada inceleyen senatörler raporu değerlendirdi. Senato Adalet Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Chuck Grassley, raporun “yanlış bir davranışa ilişkin bir ipucu” içermediğini söyledi.

Tartışmaların odağındaki Brett Kavanaugh da ise Amerikan Wall Street Journal’a yazdığı makalede “Bağımsız ve tarafsız bir yargıcım” diyerek kendini savundu. Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde Trump için Kavanaugh’ın onay alması önemli görülüyor. Ayrıca 9 üyeli Yüksek Mahkeme bu atamayla daha da muhafazakâr bir çizgiye kaymış olacak. Kavanaugh’ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, geçen hafta Senato Adalet Komisyonu’nda verdiği ifadede, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından söz alan Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü. Kavanaugh hakkında Ford dışında iki kadının daha cinsel taciz iddiası bulunuyor.

Senato Adalet Komitesi geçen hafta Kavanaugh’ın adaylığını onaylamıştı. Kavanaugh’ın Senato Genel Kurulu’ndan da onay alması gerekiyor.

TRUMP, SOROS’U SUÇLADI

ABD Başkanı Trump, protestoların ardında yatırımcı, Açık Toplum Vakfı’nın kurucusu George Soros’un olduğunu öne sürdü. Eylemcilerin ‘para ödenmiş profesyoneller’ olduğunu öne süren Trump, Twitter’dan “Senatörleri kötü göstermek için tutulmuş asansör eylemcileri paralı profesyonellerdir. Tuzağa düşmeyin” dedi. Trump posterlere işaret ederek “Soros ve diğerleri tarafından ödendi” iddiasında bulundu. Dün Kavanaugh’ın adaylığıyla ilgili Senato’daki sürecin devam etmesi kararı alındı. Bugün Senato’da oylamaya geçilmesi bekleniyor. Geçen hafta iki kadın aktivist, asansörde bir senatörün yolunu kesmişti.