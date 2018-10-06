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Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2018 05:01 | Son Güncelleme

ABD’de Başkan Donald Trump’ın desteklediği ancak hakkındaki cinsel taciz iddiaları tartışma yaratan yargıç Brett Kavanaugh’ın (53) adaylığının dün Senato’da oylanması öncesinde New York ve başkent Washington’daki Kongre binası önünde bu isme karşı çıkanlar protesto gösterisi düzenledi. Kongre önündeki gösteride aralarında ünlülerin de olduğu en az 300 kişi gözaltına alındı.

Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

YÜKSEK Mahkeme üyeliği için ABD Başkanı Donald Trump’ın aday gösterdiği Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle önceki gün başkent Washington ve New York’ta protesto edildi. Kongre önünde toplanan göstericiler, Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme adaylığının iptalini istedi. Protestoda yaşanan gerginlik sonucu 300’den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ABD’li oyuncu Amy Schumer ve model Emily Ratajkowski de bulunuyor.

New York’ta 5. Cadde’de bulunan Trump Tower önünde düzenlenen gösteriye de çoğunluğu kadın yüzlerce kişi katıldı. Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme adaylığının iptal edilmesi yönünde sloganlar atan göstericiler, “Kadınlara güvenin”, “Susturulmayı reddediyoruz”, “Kavanaugh’a hayır” yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca göstericiler, cinsel taciz mağdurlarının seslerinin duyurulmasını talep etti.

FBI RAPORU TESLİM ETTİ

Bu gelişmeler olurken Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Başkan Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Kavanaugh’la ile ilgili cinsel saldırı iddialarına ilişkin raporunu tamamladı. Cumhuriyetçiler, raporu “kapsamlı”, Demokratlar ise “yetersiz” buldu. FBI raporunun içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı ancak 9 kişinin ifadesine başvurularak hazırlanan yaklaşık bin sayfalık raporu kapalı kapılar ardında güvenli bir odada inceleyen senatörler raporu değerlendirdi. Senato Adalet Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Chuck Grassley, raporun “yanlış bir davranışa ilişkin bir ipucu” içermediğini söyledi.

Tartışmaların odağındaki Brett Kavanaugh da ise Amerikan Wall Street Journal’a yazdığı makalede “Bağımsız ve tarafsız bir yargıcım” diyerek kendini savundu. Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde Trump için Kavanaugh’ın onay alması önemli görülüyor. Ayrıca 9 üyeli Yüksek Mahkeme bu atamayla daha da muhafazakâr bir çizgiye kaymış olacak. Kavanaugh’ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, geçen hafta Senato Adalet Komisyonu’nda verdiği ifadede, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından söz alan Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü. Kavanaugh hakkında Ford dışında iki kadının daha cinsel taciz iddiası bulunuyor.

Senato Adalet Komitesi geçen hafta Kavanaugh’ın adaylığını onaylamıştı. Kavanaugh’ın Senato Genel Kurulu’ndan da onay alması gerekiyor.

TRUMP, SOROS’U SUÇLADI

ABD Başkanı Trump, protestoların ardında yatırımcı, Açık Toplum Vakfı’nın kurucusu George Soros’un olduğunu öne sürdü. Eylemcilerin ‘para ödenmiş profesyoneller’ olduğunu öne süren Trump, Twitter’dan “Senatörleri kötü göstermek için tutulmuş asansör eylemcileri paralı profesyonellerdir. Tuzağa düşmeyin” dedi. Trump posterlere işaret ederek “Soros ve diğerleri tarafından ödendi” iddiasında bulundu. Dün Kavanaugh’ın adaylığıyla ilgili Senato’daki sürecin devam etmesi kararı alındı. Bugün Senato’da oylamaya geçilmesi bekleniyor. Geçen hafta iki kadın aktivist, asansörde bir senatörün yolunu kesmişti.

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TIME’IN KAPAĞI FORD

TIME dergisi, Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddiasını gündeme getiren ve Senato Adalet Komisyonu’nda ifade veren Christine Blasey Ford’u (51) kapağına taşıdı. Dergi Ford’un fotoğrafını kapağına koymak yerine, Senato ifadesinde kullandığı ifadeleri Ford’un yemin ettiği anın görüntüsünü oluşturacak şekilde düzenledi. Kapağın tasarımı San Francisco’da yaşayan sanatçı John Mavroudis’e ait. Ford’un Senato’daki konuşmasından seçilen ifadeler arasında “Korkuyorum”, “Travmatik bir tecrübe”, “Sürekli taciz ve ölüm tehditleri” gibi alıntılar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Brett Kavanaugh

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