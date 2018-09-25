Trump'ın adayı taciz iddialarına yanıt verdi

Başkan Trump da Kavanaugh'a destek vererek, yaşananların "tamamen politik" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Brett Kavanaugh'un merkezinde olduğu iki cinsel taciz iddiası birkaç gün arayla dile getirildi.

Önce Prof. Christine Blasey Ford, 1982'de Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü.

Ardından da Deborah Ramirez isimli bir kadın New Yorker dergisine konuşarak, Brett Kavanaugh'ın Yale Üniversitesi'nin yurdundaki bir parti sırasında, cinsel organını yüzüne bastırdığını iddia etti.

Suçlmalarla ilgili, Amerikan Fox News kanalına konuşan Kavanaugh, "Onurumu ve hayat boyu kadın haklarını koruduğum gerçeğini savunabileceğim, adil bir süreç beklentisindeyim. Buna, 14 yaşında iken beni tanımış olan bir kadının iddiaları ile başlayacağım." dedi.

Kavanaugh'u ilk suçlayan kişi olan Christine Blasey Ford, Perşembe günü iddiaları ile ilgili senatoya ifade verecek.

'Bu bir adayı hedef almış en haksız olay olabilir'

Suçlamaların odağındaki 53 yaşındaki yargıç, yaşananları Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmesine bağlayarak, "son dakika yapılan karakter suikasti başarılı olamayacak" dedi.