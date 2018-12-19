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Trump'ın adı başını kuma gömen solucana verildi

19.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

ABD'nin Panama eyaletinde keşfedilen bir amfibik (iki yaşamlı) canlıya, Başkan Donald Trump'ın ismi verildi: Dermorphis donaldtrumpi. Ancak Trump için bu çok da gurur verici bir gelişme olmayabilir.

Trump'ın adı başını kuma gömen solucana verildi

Başını kuma gömen bu canlıya bu ismi layık görenler, iklim değişikliğini gözardı ettiği gerekçesiyle Donald Trump'tan ilham aldıklarını söyledi.

EnviroBuild isimli şirketin kurucularından Aidan Bell, bu ayrıcalık için bir müzayedede 25 bin dolar teklif verdi.

Bell, yaptığı yazılı açıklamada, "Demorphus donaldtrumpi, iklim değişikliğine en duyarlı canlılardan biri ve isimdaşının iklim politikaları yüzünden nesli tükenme riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

EnviroBuild, çevre dostu ve sürdürülebilir materyal kullandığını söyleyen bir inşaat ve tasarım şirketi.

DEMORPHIS DONALDTRUMPI NASIL BİR CANLI?

Trump'ın isim arkadaşı, yerin altında yaşayan bir tür ayaksız amfibik tür, yani hem karada, hem de suda yaşayan iki yaşamlılardan.

Bell, ABD Başkanı ile bu canlı arasındaki bağlantıyı şöyle kurdu:

"Başını toprağa gömmek Trump'ın iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel mutabakatı gözardı etmesine yardım ediyor."

Dünyanın önde gelen bilim insanları, iklim değişikliğinin en başta insan eliyle tetiklendiği konusunda hem fikir.

Trump yönetimi ise fosil yakıt yanlısı politikaları destekleyerek, bu araştırmacıları "siyasi çıkarlarla" hareket etmekle suçluyor.

Trump, Ekim ayında CBS televizyonuna bir röportaj vermiş, "İklim değişikliğini inkâr etmiyorum ama sıcaklıklar gayet de eski haline dönecektir" diye konuşmuştu.

Başkan bu sözlerini herhangi bir kanıta dayandırmazken, sosyal medyada tepki çekmişti.

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Donald Trump amfibi canlı Amfibi solucan isim keşif bilim

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