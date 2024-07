Trump'ın ağzından dökülen tek kelime ikonikleşti: Saatler içinde dünya tarihine geçen kare! "Yeni bir sembol haline gelecek"

ABD'de başkanlık seçimine kısa süre kala seçimin kaderini etkileyecek saldırı, dünya basınına göre de dengeleri altüst etti. Gazeteler Trump'ın Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna geri döneceğini yazdı.

"ABD TARİHİNDE KARANLIK BİR SAYFA AÇILDI"

CNN International, Trump'a suikast girişiminin ABD tarihinde karanlık bir sayfa açtığını ifade etti. Haberde modern tarihin en gergin dönemlerinden biri olduğu vurgulanırken olayın Amerikan ulusunu derinden sarstığı belirtildi.

"İKONİK HALE GELDİ"

Gazeteye göre Trump'ın saldırıya uğradıktan sonra elini havaya kaldırdığı fotoğraf anında ikonik hale geldi. Associated Press'ten Evan Vucci'nin ölümsüzleştirdiği karede; kulağında ve yanağında kan izleri gözüken Trump, Gizli Servis ajanlarınca sahneden indirilmeye çalışılırken arka planda ABD bayrağı dalgalanıyor ve Trump meydan okurcasına elini havaya kaldırarak yumruğunu gösteriyor.

"BEYAZ SARAY'A GERİ DÖNER"

İngiliz The Telegraph gazetesiyle Trump'a suikast girişimini "ABD siyasetinde on yıllardır yaşanan en önemli an" olarak değerlendirdi ve "Tarih bize Trump'ın Beyaz Saray'a geri döneceğini söylüyor" diye yazdı.

DUDAKLARINDAN TEK BİR KELİME DÖKÜLDÜ

Haberde Trump'ın ölümle burun buruna gelmesinden dakikalar sonra yumruğunu havaya kaldırmasına değinildi ve Trump'ın dudaklarından dökülen "Savaş!" (fight) kelimesine dikkat çekildi.

"YENİ BİR SEMBOL HALİNE GELECEK"

Öte yandan Washington Post'a konuşan Rice Üniversitesi'nde başkanlık tarihçisi Douglas Brinkley, Trump'ın silahlı saldırının hemen sonrasındaki görüntülerinin ikonik hale gelebileceğini söylerken şöyle konuştu:

"Amerikan ruhu baskı altında metanet ve cesaret görmekten hoşlanır. Trump'ın yumruğunu havaya kaldırması yeni bir sembol haline gelecek. Bir suikast girişiminden sağ kurtulduğunuzda şehit sayılırsınız çünkü halkın sempatisini kazanırsınız."

TRUMP AJANLARA TALİMAT VERDİ: BEKLEYİN!

ABD merkezli New York Times da saldırıdan hemen sonrasını "Donald J. Trump yeniden ayağa kalkmıştı. Az önce vurulmuştu, beyaz gömleği ve kırmızı şapkası artık üstünde değildi. Eli tüfekli askerler sahnenin çevresinde devriye gezerken Trump'ın yüzüne kan sıçramıştı" diye anlattı.

Haberde Gizli Servis ajanlarından birinin "Gitmeliyiz, gitmeliyiz" dediği belirtildi. Ancak Trump "Bekleyin, bekleyin," diye talimat verdi ve kalabalığa baktı. Sonra kolunu gökyüzüne doğru uzattı ve yumruğunu gösterdi. Kalabalık "U-S-A! U-S-A!" sloganları atmaya başladı.