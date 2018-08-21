HABER

Trump'ın ardından Türkiye'de harekete geçti! Kuzey Kore'de şehit düşen 166 Türk askerinin kemikleri aranıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 05:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-Un ile yaptığı görüşmede Kuzey Kore’de ölen Amerikalı askerlerin cenazelerinin iadesini istedi. Türkiye de Kore Savaşı'nda Kuzey Kore'de şehit olan Türk askerleri için girişimlerde bulundu. Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, bölgede 166 kayıp askerin bulunduğunu söyledi.

Trump'ın ardından Türkiye'de harekete geçti! Kuzey Kore'de şehit düşen 166 Türk askerinin kemikleri aranıyor!

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Singapur’da gerçekleştirdikleri tarih zirvede, Kore Savaşında hayatını kaybeden askerlerin kemiklerinin iadesi konusunda anlaşma sağladı. Bu hususun ardından 1950-1953 yılları arasında savaşa katılan ve orada şehit olan Türk askerlerinin de naaşlarının Türkiye’ye gönderilmesi gündeme geldi.

Süreç ile ilgili bilgi veren Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, bölgede 166 kayıp askerin bulunduğunu söyledi. “Bu iş oldukça karmaşık, çünkü savaş biteli 65 yıl oldu” diyen Büyükelçi Erçin, şöyle devam etti:

Pentagon, bölgede 5 bin 300 kayıp ABD askerinin olduğunu açıkladı. Singapur Zirvesi’nin deklarasyonunun 4’üncü maddesi kemiklerin iadesi konusunda iş birliğini öngörüyor. Kuzey Kore’nin ABD’ye iade ettiği son grup kemikler arasında Kore’de savaşan diğer ülkelerin askerlerinin de naaşlarının olabileceği yönünde bilgiler mevcut ancak bunu doğrulamak gerekiyor. Süreç şöyle işliyor; önce Amerikalılar Hawaii’de Savunma Bakanlığına ait bir merkezde kemikler üzerinde kimlik belirleme çalışması yapıyor. Orada kemiklerin hangi askerlere ait olduğu yönünde uzun bir araştırma yapılıyor. Haziran ayında Kuzey Kore’ye gittiğimde bölgede şehit olan askerlerimizin naaşlarının iadesi meselesini Kuzey Kore yetkilileriyle görüşmelerimde gündeme getirdim. BM Kore Komutanlığı ve ABD’nin Seul Büyükelçiliği nezdinde de bu konuyu takip ediyoruz.

KORE’DE 462 ŞEHİDİMİZ YATIYOR

Kore halkının 68 yıl önce yaşanan kanlı savaş sırasındaki yardım çığlıklarının ardından Birleşmiş Milletlerin (BM) çağrısı üzerine bu ülkeye giderek kahramanca savaşıp şehit olan 721 askerimizden 462’sinin mezarları Pusan şehrindeki şehitlikte bulunuyor. Çam ağaçlarıyla çevrili şehitlikteki mezarların başında kırmızı-beyaz güller bulunurken, üzerinde ise şehitlerin isimleri, ülkeleri ve yaşlarının yazılı olduğu metal plakalar yer alıyor. Şehitliğin üst tarafında ise aralarında Türk bayrağının da bulunduğu Kore Savaşı’nda askerlerini kaybeden ülkelerin bayrakları dalgalanıyor. 25 Haziran 1950’de Kuzey Kore’nin, Güney Koreli askerlerin sınırı geçtiğini öne sürerek başlattığı savaşta 2 bin 147 askerimiz yaralanmış, 175’i de kaybolmuştu.

YILLAR SONRA AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜLER

1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı, hem ülkeyi hem de milyonlarca aileyi ikiye böldü. Sınırın iki tarafında kalan aileler yıllar sonra bir araya geldi. Çoğu 70 yaşının üzerinde olan 89 Güney Koreli, aileleri ile görüşmek üzere otobüslerle Kuzey Kore’ye geçti. Görüşme için Kuzey Kore’nin Kumgang Dağı bölgesine geçen aileler, burada hasret giderdi. 3 gün boyunca sürecek olan buluşma etkinliğinde taraflar 6 defa bir araya gelecek ve toplam 11 saat görüşecek. Etkinlik yarın son bulacak. Gerçekleşmesi planlanan bir sonraki buluşmada ise, Kuzey Koreli 83 kişi, yakınlarıyla cumadan pazara kadar Güney Kore’de hasret giderecek. Savaş sebebiyle ayrılan aileler, ilk defa 2000’de görüşmüştü. (Türkiye Gazetesi)

PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
İstanbul'da sabaha karşı korkunç kaza! Lüks araç kontrolden çıkıp takla attı: Ölü ve yaralılar var!İstanbul'da sabaha karşı korkunç kaza! Lüks araç kontrolden çıkıp takla attı: Ölü ve yaralılar var!
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore Amerika Türk askeri Ersin Erçin şehit ABD

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!

Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da egzozuna ceza yazılınca polise sinirlenen sürücü sopayla aracını parçaladı

Adana'da egzozuna ceza yazılınca polise sinirlenen sürücü sopayla aracını parçaladı

İstanbul'da sabaha karşı korkunç kaza! Lüks araç kontrolden çıkıp takla attı: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da sabaha karşı korkunç kaza! Lüks araç kontrolden çıkıp takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!

İstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldı

İstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldı

İzmir'de kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar operasyonla yakalandı

İzmir'de kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar operasyonla yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.