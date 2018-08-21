Trump'ın ardından Türkiye'de harekete geçti! Kuzey Kore'de şehit düşen 166 Türk askerinin kemikleri aranıyor!

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Singapur’da gerçekleştirdikleri tarih zirvede, Kore Savaşında hayatını kaybeden askerlerin kemiklerinin iadesi konusunda anlaşma sağladı. Bu hususun ardından 1950-1953 yılları arasında savaşa katılan ve orada şehit olan Türk askerlerinin de naaşlarının Türkiye’ye gönderilmesi gündeme geldi.

Süreç ile ilgili bilgi veren Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, bölgede 166 kayıp askerin bulunduğunu söyledi. “Bu iş oldukça karmaşık, çünkü savaş biteli 65 yıl oldu” diyen Büyükelçi Erçin, şöyle devam etti:

Pentagon, bölgede 5 bin 300 kayıp ABD askerinin olduğunu açıkladı. Singapur Zirvesi’nin deklarasyonunun 4’üncü maddesi kemiklerin iadesi konusunda iş birliğini öngörüyor. Kuzey Kore’nin ABD’ye iade ettiği son grup kemikler arasında Kore’de savaşan diğer ülkelerin askerlerinin de naaşlarının olabileceği yönünde bilgiler mevcut ancak bunu doğrulamak gerekiyor. Süreç şöyle işliyor; önce Amerikalılar Hawaii’de Savunma Bakanlığına ait bir merkezde kemikler üzerinde kimlik belirleme çalışması yapıyor. Orada kemiklerin hangi askerlere ait olduğu yönünde uzun bir araştırma yapılıyor. Haziran ayında Kuzey Kore’ye gittiğimde bölgede şehit olan askerlerimizin naaşlarının iadesi meselesini Kuzey Kore yetkilileriyle görüşmelerimde gündeme getirdim. BM Kore Komutanlığı ve ABD’nin Seul Büyükelçiliği nezdinde de bu konuyu takip ediyoruz.