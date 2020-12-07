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  4. Trump'ın avukatı koronavirüse yakalandı

Trump'ın avukatı koronavirüse yakalandı

07.12.2020 09:32 | Son Güncelleme:
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Trump'ın avukatı koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüse yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "New York tarihinin en iyi belediye başkanı ve aynı zamanda ABD tarihindeki açık ara en usulsüz seçimini teşhir etmek için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani'nin Çin virüsü testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun Rudy, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giuliani, Trump'ın başkanlık seçimine ilişkin itirazlarında bazı eyaletlerdeki davaları takip ediyor.

76 yaşındaki Rudy Giuliani, sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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