Trump’ın avukatı Rudy Giuliani'nin basın toplantısında saç boyası aktı

Trump'ın avukatları, 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Washington'daki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının duyurulduğuna işaret eden Giuliani, "Bu bir zafer değil, bu bir hile." yorumunu yaptı.

Giuliani, ortada "planlı ve geniş çaplı" bir yolsuzluk olduğunu savunarak, Demokratlar'ın kontrolündeki bazı kentlerdeki yolsuzluklara göz yumulduğunu iddia etti.

Trump ekibinin usulsüzlük iddiasıyla açtığı birçok davayı kaybetmesine de tepki gösteren Giuliani, "Demokratlar'ın lehine akla sığmaz kararlar veren bize düşman yargıçlarımız var." ifadesini kullandı.

WISCONSIN VE PENNSYLVANIA'YI KAZANDIKLARINI İDDİA ETTİ

Giuliani, özellikle Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayım merkezlerine alınmadığına işaret ederek, "Tanzanya ve daha aklınıza gelmeyecek birçok yerde bile, seçimlerde gözlemciler için özel kurallar var." dedi.

Georgia başta olmak üzere başka kritik eyaletlerde de dava açma hazırlığında olduklarını vurgulayan Giuliani, "Hukuki yollarla kullanılmış oyları sayarsanız, Trump Wisconsin'de Biden'a önemli bir fark atarak seçimleri kazandı. Pennsylvania'yı da 300 bin oyla biz kazandık." iddiasında bulundu.