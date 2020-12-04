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  4. Trump’ın avukatı seçimlerde hile olduğuna dair video yayınladı

Trump’ın avukatı seçimlerde hile olduğuna dair video yayınladı

04.12.2020 16:08 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerde hile olduğunu kanıtlamak amacıyla Georgia eyaletindeki sandık merkezinden oyların çalındığına ilişkin iddia edilen bir video yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'in galibiyeti kesinleşirken, Başkan Donald Trump, seçimlerde hile olduğu iddiasından vazgeçmiyor.

Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, Georgia eyaletindeki seçim hilesi iddialarını Senato Yargı Komitesi'ne sundu. Giuliani'nin komiteye sunduğu videoda, sandık görevlilerinin masanın altından dört kutu dolusu toplamda 24 bin oy pusulası çıkardığı ve seçim müfettişi yokken çıkardıkları oyları saydıklarının gösterildiğini ileri sürdü.

Giuliani açıklamasında, "Bu video seçimlerdeki hileyi açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Seçim ardından Trump taraftarları, seçimlerde hile olduğu iddiasıyla ülkenin birçok bölgesinde protesto düzenlemişti.

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