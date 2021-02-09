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Trump'ın avukatları, azil yargılamasını 'politik tiyatro' olarak nitelendirdi

09.02.2021 02:39 | Son Güncelleme:
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Trump'ın avukatları, azil yargılamasını 'politik tiyatro' olarak nitelendirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, Senatoya sundukları savunma dosyasında, azil yargılamasını "politik tiyatro" olarak nitelendirdi.

6 Ocak'taki Kongre baskınında halkı "isyana teşvik" etmekle suçlanan ve ülke tarihinde 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk isim olan Trump'ın Senatodaki azil yargılaması bugün başlayacak.

Senato Genel Kurulunda başlayacak olan azil yargılaması öncesinde Trump'ın avukatları, 78 sayfalık savunma dosya özetini Senatonun ilgili birimlerine sundu.

Trump'ın kanlı Kongre baskınına kimseyi teşvik etmediğini savunan avukatlar, görevi sona ermiş bir başkanın azil istemiyle Senatoda yargılanmasının da anayasal olmadığını ileri sürdü.

Senatodaki azil yargılamasını Demokratların kurduğu "politik bir tiyatro" şeklinde tanımlayan avukatları, Trump'ın suçsuz olduğunu ve aklanması gerektiğini savundu.

Trump'ın avukatları, 3 Kasım 2020'deki tartışmalı başkanlık seçimleri sonrasında ortaya çıkan tartışmalar ışığında eski başkanın sadece anayasanın birinci ek maddesinde yer alan "ifade özgürlüğü" hakkını kullandığını ve konuşmalarının bu zeminde değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

BİR HAFTA İÇİNDE TAMAMLANABİLİR

Öte yandan Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ile Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, azil yargılama usulleri konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Anlaşmanın detaylarına göre, tanık çağrılmaması halinde Trump'ın Senatodaki yargı süreci bir hafta içinde tamamlanabilir.

Anlaşmaya göre salı günü başlayacak ilk tartışma bölümünde Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün "Trump'ı yargılanmasının anayasal olmadığına" yönelik tasarısının tartışılıp oylanması bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren hem iddia hem de savunma makamına delillerini ortaya koymaları için 16'şar saat süre verilecek ve bunun ardından varsa tanıklar dinlenecek.

Cumartesi günü oturumlara ara verecek olan Senatonun pazar günü oturumlara kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Senatörlerin iki tarafa da sorularını yöneltecekleri bölümün ne kadar süreceği açıklanmazken, bu oturumların 2 gün sürebileceği kaydedildi.

Bu sürecin ardından Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından dolayı suçlu olup olmadığına karar verilecek nihai oylama gerçekleştirilecek.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

1'i polis 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. (AA)

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