Trump'ın azil süreciyle ilgili yeni gelişme! Haftaya başlayacak

Amerikan Fox News kanalına konuşan Senatör Graham, Temsilciler Meclisi'ndeki sürecin tamamlanmasının ardından Trump'ın azline yönelik iki maddenin halen Senato'ya gönderilmemesini de eleştirdi.

Bu durumu, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin bir "oyunu" olarak nitelendiren Graham, "Pelosi'nin azil barajı artık yıkılıyor. Azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek Senato'daki Demokratları da kaybediyor. (Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri) Mitch McConnell bu süreci iyi yürüttü. Gelecek hafta azil istemiyle yargı sürecine başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör McConnell, dünkü açıklamasında, Trump'ın azil sürecini Senato'da işletebilmek ve bunu en kısa zamanda tamamlayabilmek için "yargılamayla ilgili kuralları belirlemeye çalıştıklarını" ifade etmişti.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da, "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.