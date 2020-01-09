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  4. Trump'ın azil süreciyle ilgili yeni gelişme! Haftaya başlayacak

Trump'ın azil süreciyle ilgili yeni gelişme! Haftaya başlayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 07:01 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik yargılama işlemlerine gelecek hafta Senato'da başlanacağını açıkladı.

Trump'ın azil süreciyle ilgili yeni gelişme! Haftaya başlayacak

Amerikan Fox News kanalına konuşan Senatör Graham, Temsilciler Meclisi'ndeki sürecin tamamlanmasının ardından Trump'ın azline yönelik iki maddenin halen Senato'ya gönderilmemesini de eleştirdi.

Bu durumu, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin bir "oyunu" olarak nitelendiren Graham, "Pelosi'nin azil barajı artık yıkılıyor. Azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek Senato'daki Demokratları da kaybediyor. (Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri) Mitch McConnell bu süreci iyi yürüttü. Gelecek hafta azil istemiyle yargı sürecine başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör McConnell, dünkü açıklamasında, Trump'ın azil sürecini Senato'da işletebilmek ve bunu en kısa zamanda tamamlayabilmek için "yargılamayla ilgili kuralları belirlemeye çalıştıklarını" ifade etmişti.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da, "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

(AA)

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