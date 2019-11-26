Trump'ın başı beladan kurtulmuyor! Azil sürecinden sonra şimdi de Pentagon!

Başkan Trump'ın, savaş suçu ile yargılanan ve ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'e bağlı olarak Irak'ta görev yaptığı sırada savaş kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunan Edward Gallagher'in rütbe ve nişanlarının alınmamasına karar vermesi, Beyaz Saray ile Pentagon'un arasını açtı.

Konuyla ilgili tartışma devam ederken, ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri Richard Spencer'ın istifaya zorlanması tartışmaları daha da alevlendirdi.

Bu konuya ilişkin Politico'ya açıklama yapan savunma bakanlığı yetkilileri, Trump'ın Gallagher kararının yanı sıra başka birçok karardan dolayı da Pentagon'da birçok üst düzey yetkilinin rahatsız olduğu ve istifa etmeyi konuştuğunu öne sürdü.

Yetkililerin, ülkede Başkomutan olarak anılan Başkan Trump'ın "komuta zincirini hiçe sayarak karar aldığını" iddia etmesi dikkati çekti.

Bir savunma bakanlığı yetkilisi, "Başkan ve savunma bakanının, kararlarına karşı çıkan ordudaki üst düzey asker ve profesyonele karşı Fox News'teki gevezelerin tarafını tutması konusunda, Pentagon'daki üst düzey yetkililer arasında derin bir rahatsızlık var." ifadesini kullandı.