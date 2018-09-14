Trump'ın başı şimdi belada! Eski danışmanı itirafçı oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde kampanya menajeri olarak görev yapan Paul Manafort, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'le iş birliği yapmayı kabul etti.
Manafort, ABD'nin başkenti Washington'daki federal mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından, soruşturmayı yürüten Özel Savcı Mueller ile iş birliği yapacağını da duyurdu.
Özel Savcı Mueller'in ofisinden yapılan açıklamada, Manafort'un bugün federal mahkemede yapılacak duruşmaya iki suçunu kabul ederek gireceği açıklanmıştı.
Manafort'un kabul ettiği suçların "ABD'ye karşı komplo kurmak" ve "ABD Adaletine karşı şahitleri ayartmak" olduğu bildirilmişti.
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen de geçen ay New York'taki federal savcılarla anlaşma yoluna gitmişti.
Cohen, "vergi kaçırma", "banka dolandırıcılığı" ve "seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma" suçlamalarını kabul etmişti.
ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.
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