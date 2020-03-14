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Trump'ın basın toplantısında dikkat çeken anlar

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2020 00:26 | Son Güncelleme

Dünyayı tehdit eden koronavirüs, kabus olmaya devam ediyor. Çin'den sonra İran'ı etkisi alan daha sonra Avrupa'yı kapsayan koronavirüs nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği açıklama sonrası Donald Trump ABD'de acil durum ilan etti. Basın toplantısında ise dikkat çeken anlardan biri Trump'ın selamlaşması oldu.

Dünyada dört binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın ilan edilen virüsle ilgili Donald Trump açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, ABD'de koronavirüs acil durum ilan etti.

Öte yandan yakın çevresindeki koronavirüs vakaları nedeniyle test yaptırıp yaptırmayacağı tartışılan Trump, "Büyük ihtimalle virüs testi yaptıracağım. Şu anda bir program üzerine çalışıyoruz." dedi.

Trump'ın basın toplantısında dikkat çeken anlar

Trump'ın açıklamaların yanı sıra dikkat çeken bir diğer detay da selamlaşması oldu. Önce normal, sonra ‘korona' selamı veren Donald Trump'ın o anları böyle kaydedildi.
Trump, "Beyaz Saray doktorlarının hepsiyle görüştüm. Test olmam gerekmediğini söylediler" diye konuştu. Trump, kendisi ile fotoğraf çekilen kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Günde yüzlerce fotoğraf çektiriyorum. Bahsedilen o fotoğrafı görmedim. Büyük ihtimalle test yaptıracağım."

"KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRACAĞIM"

"KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRACAĞIM"
Öte yandan Trump, geçen hafta Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İletişim Sekreterinde koronavirüs çıkması ve Bolsonaro'nun da virüs iddiaları ile gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Ben endişeli değilim. Herhangi bir hastalık belirtim yok. Zaten Brezilya Devlet Başkanının da testi negatif çıkmış." dedi.
Test yaptırıp yaptırmayacağı tartışılan Trump, "Büyük ihtimalle koronavirüs testi yaptıracağım. Şu anda bir program üzerine çalışıyoruz." dedi
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendisine koronavirüs bulaşıp bulaşmadığına dair herhangi bir endişesinin olmadığını belirtmişti. Trump, "Bunun çok önemli bir durum olduğunu sanmıyorum. Olduğuna inansaydım yaptırırdım. Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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