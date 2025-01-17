Trump’ın çağrısı sonrası ilk adım o ülkeden geldi: “Tarihi karar” diyerek duyurdular

Donald Trump ABD başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmak için gün sayıyor. Trump göreve 20 Ocak'ta başlayacak. Bu tarihten sonra dünya çapında nasıl değişimler yaşanacağı büyük merak konusu. Trump daha koltuğa oturmadan yaptığı bir çağrıyla Litvanya'yı harekete geçirdi bile. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, "Rus saldırganlığı tehdidi" nedeniyle 2026'dan itibaren savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5-6'sına yükseltmeye karar verdiklerini bildirdi.

"DAHA FAZLA KAYNAK HAZIRLAMALIYIZ"

Litvanya basınındaki haberlere göre, Nauseda, başkent Vilnius'ta, Devlet Savunma Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Nauseda, "Rus askeri saldırganlığı olasılığı hala gerçek ancak yakın değil. Savunma ve caydırıcılığı önemli ölçüde güçlendirmek için çabalarımızı artırmalı ve bu amaçla daha fazla kaynak ayırmalıyız." dedi.

"TARİHİ BİR KARAR"

Devlet Savunma Konseyince 2026'dan 2030'a kadar bu seviyeye ulaşmak için "tarihi bir karar" alındığını belirten Nauseda, "Rus saldırganlığı tehdidi" nedeniyle 2026'dan itibaren savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5 ila 6'sına yükseltmeye karar verdiklerini kaydetti.

Litvanya'nın güvenliğinin NATO'ya üyelikle güvence altına alındığına işaret eden Nauseda, "Ancak bu, sadece kendimizi savunmaya hazır olduğumuz takdirde etkili olacaktır." diye konuştu.

TRUMP'IN ÇAĞRISINA UYAN İLK NATO ÜLKESİ OLDU

Litvanya, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, NATO üyesi ülkelere GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcamaları çağrısında bulunmasının ardından, bu hedefe ulaşma sözü veren ilk NATO ülkesi oldu.

Rusya ile sınır komşusu olan Baltık ülkesi, şu anda GSYH'nin yüzde 3'ünün biraz üzerinde savunma harcaması yapıyor.

HEDEFE ULAŞIRLARSA EN FAZLA HARCAMA YAPAN ÜLKE OLACAKLAR

Bu hedefe ulaşılması, Litvanya'yı, GSYH'den ayrılan pay kapsamında savunmaya en fazla harcama yapan NATO ülkesi haline getirecek.

Halihazırda yüzde 4'ün üzerinde harcama yapan ve bu oranı daha da artırmayı planlayan Polonya, bu konuda lider konumda bulunuyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır