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Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2020 16:44 | Son Güncelleme

ABD’nin First Lady’si Melania Trump hakkında kaleme alınan ve bu hafta yayınlanacak kitapta, Melania'nın Donald Trump ile ilişkisine dair dikkat çekici detaylar yer alırken, First Lady'nin kocasının cinsel organı hakkında yaptığı yorum ise şimdiden gündem yarattı.

Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!

Washington Post muhabiri Mary Jordan tarafından yazılan "Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikayesi" kendinden sıkça bahsettireceğe benziyor.

Jordan'ın kitabından yeni bölümler de bir bir ortaya çıkıyor. Buna göre Melania'nın 'en zor anları' Trump'ın eski Playboy modeli Karen McDougal ve porno yıldızı Stormy Daniels ile kendisini aldattığını öğrendiğini anlar.

Melania'nın, kocasının ortaya çıkan sadakatsizlikleri nedeniyle ondan uzaklaşmak için bir otele yerleştiğini belirten Jordan, 50 yaşındaki eski modelin, fotoğraflarda daha iyi görünmesine yardımcı olmak için Trump'a poz verme ipuçları verdiğini de yazdı.

Kitapta, Trump'ın Bedminster'daki golf sahasındaki eski temizlikçiler, Melania ve Donald Trump'ın birlikte yemek yediğini hiç görmediklerine de yer verildi. Nadir bir röportajda Melania, kocasıyla birlikte rahatlamak istediklerinde "Rüzgar Gibi Geçti" filmini izlediklerini söylemişti.

Kitapta Melania Trump'ın, kocasının cinsel organi hakkında yaptığı şoke edici yorumlar da dikkat çekiyor. Kitaba göre Melania, kocası Donald Trump hakkında "O gerçek bir erkek" yorumunu yapıyor.

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