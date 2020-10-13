Trump'ın COVID-19 testi negatif çıktı, bulaşıcı değil!

Beyaz Saray doktoru ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasından 10 gün sonra Trump'ın COVID-19 testinin negatif çıktığını ve bulaşıcı olmadığını söylediler.

Trump'ın seçim kampanyalarına devam etmeye başlamasından sadece birkaç saat önce Beyaz Saray'dan yapılan bildiride Dr. Sean Conley, Abbott Laboratories BinaxNOW antijen kartı kullanılarak yapılan testlerde başkan üst üste birkaç gündür

negatif çıktı dedi.

Trump seçim kampanyasına Pazartesi gecesi Sanford, Florida da tekrar başladı.



