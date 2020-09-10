Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan dikkat çeken İsrail kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, "Orta Doğu'da Barış Çabaları" başlığıyla telefon üzerinden düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan'ın Tel Aviv-Abu Dabi uçuşları için hava sahasını halihazırda açtığını anımsatan Kushner, "Suudi Arabistan hükümeti, sadece İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşlara değil, İsrail'e tüm doğu yönlü karşılıklı uçuşların hava sahasından geçmesine razı oldu." diye konuştu.

Kushner, Suudi Arabistan'ın İsrail uçuşları için hava sahasını kullanmak isteyenlere izin vereceğini belirterek, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkürlerini iletti.

Söz konusu izin ile Suudi Arabistan'ın bölgedeki birleşmeye büyük bir katkı sağlayacağını belirten Kusher, "Hem Kral Selman bin Abdülaziz hem de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Filistinlilerin adil bir anlaşma üzerinde çalışıp, hayat şartlarını iyileştirdiklerini görmek istiyor." diye konuştu.