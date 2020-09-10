HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan dikkat çeken İsrail kararı

Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan dikkat çeken İsrail kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 01:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan'ın, tüm ülkelerden İsrail'e yapılacak doğu yönlü karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vereceğini açıkladı.

Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan dikkat çeken İsrail kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, "Orta Doğu'da Barış Çabaları" başlığıyla telefon üzerinden düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan'ın Tel Aviv-Abu Dabi uçuşları için hava sahasını halihazırda açtığını anımsatan Kushner, "Suudi Arabistan hükümeti, sadece İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşlara değil, İsrail'e tüm doğu yönlü karşılıklı uçuşların hava sahasından geçmesine razı oldu." diye konuştu.

Kushner, Suudi Arabistan'ın İsrail uçuşları için hava sahasını kullanmak isteyenlere izin vereceğini belirterek, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkürlerini iletti.

Söz konusu izin ile Suudi Arabistan'ın bölgedeki birleşmeye büyük bir katkı sağlayacağını belirten Kusher, "Hem Kral Selman bin Abdülaziz hem de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Filistinlilerin adil bir anlaşma üzerinde çalışıp, hayat şartlarını iyileştirdiklerini görmek istiyor." diye konuştu.

Arap ülkelerinin, ilerleme süreçlerinin İsrail-Filistin çatışmasının kilitlenmiş olduğu gerçeğiyle kesintiye uğramasını istemediğini savunan Kushner, "Birçok kişi, Filistin liderliğine karşı sabrını yitiriyor. Filistin halkının müzakere masasına gelmek için cesaret ve dirayeti olduğunu umuyorum. Böylece halkı için en iyisini yaparlar." ifadelerini kullandı.

Filistin sorununa yönelik çözüm önerilerinin her zaman masada olduğunu vurgulayan Kushner, "Ancak biz onların peşinden koşmamayı tercih ediyoruz." dedi.

İSRAİL-BAE ANLAŞMASI VE SUUDİ ARABİSTAN'IN HAVA SAHASINI AÇMASI

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi olmuştu.

Suudi Arabistan 2 Eylül'de, tüm ülkelerden BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vermişti. Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş 31 Ağustos pazartesi günü gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermişti.

İsrailli heyet, BAE temaslarının ardından Tel Aviv'e dönerken de Suudi Arabistan hava sahasını kullanmıştı.

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmadığı için İsrail'e ait uçakların hava sahasını kullanmasına izin vermiyordu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarıVali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
2020 DGS sonuçları erken açıklanır mı?2020 DGS sonuçları erken açıklanır mı?
En Çok Okunan Haberler
Küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Koronavirüs gidiyor, bu belirtiler kalıyor! 15 semptoma dikkat
Koronavirüs gidiyor, bu belirtiler kalıyor! 15 semptoma dikkat
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
Tüm vatandaşlar SMS'lerle uyarıldı: Dışarı çıkmayın
Tüm vatandaşlar SMS'lerle uyarıldı: Dışarı çıkmayın
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
İzmit’te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
İzmit’te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Afyonkarahisar Valisi Çiçek’ten karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Antalya'da orman yangını! Ekipler alarma geçti
Antalya'da orman yangını
Aydın'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı
İstanbul'da silah sesleri! 'Çatışmanın içinde kaldık'
İstanbul'da silah sesleri! 'Çatışmanın içinde kaldık'
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.