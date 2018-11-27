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Trump'ın damadı hakkında bomba iddia! Dikkat çeken Suudi Arabistan detayı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2018 02:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'ın, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışı rakamlarının şişirilmesini istediği iddia edildi.

Trump'ın damadı hakkında bomba iddia! Dikkat çeken Suudi Arabistan detayı

Amerikan ABC News'in 2 ABD'li yetkili ve 3 eski Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satış rakamları Kushner'in talimatıyla yüksek gösterildi.

Kushner'ın rakamların şişirilmesi için Dışişleri ve Savunma Bakanlığına (Pentagon) baskı yaptığına işaret eden yetkililer, Savunma Bakanı Jim Mattis'in de Kushner'ın bu konudaki çabalarını desteklediğini belirtti.

Kaynaklar, Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden kısa süre önce, Mayıs 2017'de ulusal güvenlik konseyi toplantısında Kushner'ın "Suudi Arabistan'a olabildiğince çok silah satmalıyız." dediğini aktardı.

ASIL TALEP 14,5 MİLYAR DOLARMIŞ

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığının aslında Suudi Arabistan'a silah satışı konusunda sadece yaklaşık 15 milyar dolarlık bir talep olduğunu, bu rakamın nasıl artırılacağı konusunda Kushner ile istişarede bulundukları kaydedildi.

ABD ile Suudi Arabistan arasında Riyad'da Mayıs 2017'de imzalandığı duyurulan 110 milyar dolarlık anlaşma konusunda bugüne kadar çok az mesafe katedildiğine dikkati çeken yetkililer, Suudi Arabistan'ın sadece 14,5 milyar dolarlık bir helikopter, tank, gemi, silah ve eğitim için teklif mektubu ve kabulünü imzaladığını belirtti.

Yetkililer 14,5 milyar dolarlık satışın da henüz tamamlanmadığına dikkati çekti.

İki ülke arasında imzalanan belgenin bir fotoğrafını ele geçiren ABC, söz konusu anlaşmanın hukuki bağlayıcılığının çok zayıf olduğuna dikkati çekti.

"KONGRE BU KONUYU DERİNLEMESİNE ARAŞTIRMALI"

Haberde görüşlerine yer verilen ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Konseyine de üye olan Demokrat Kongre üyesi David Cicilline, "(Silah satışı rakamları ile ilgili) Bu detaylar, Trump yönetimini, Suudi Arabistan'ın yaptıklarına karşı sert önlemler almayı reddetmeye iten şeyin gerçekte ne olduğuna dair soruları arttırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jared Kushner'ın neden silah satışı rakamlarını şişirdiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Cicilline, "Kongre, bu konuyu derinlemesine araştırıp, Riyad ile ilişkilerimizi gözden geçirerek Suudi rejimine daha sert yaptırımların uygulanması için çalışmalı ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de büyük bir insani krize yol açan eylemlerine desteği kesmeli." çağrısında bulundu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE ABD'NİN SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH ARTIŞI

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Suudi Arabistan'dan gelen bir grup tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından ABD-Suudi Arabistan ilişkileri yeniden mercek altına alınmıştı.

Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediği sinyalini vermişti. Trump, bu süreçte Suudi Arabistan'a 110 milyar dolarlık silah satışını ve bu ülkenin ABD'ye yatırımlarını savunmuştu.

Trump'ın damadı Kushner ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yakınlığı da sık sık eleştiri konusu oluyor.

Washington Post, önceki hafta ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını iddia etmişti.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, Amerikan istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bilgileri değerlendirmeye devam ettiğine işaret ederek, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (cinayetle ilgili) bilgi sahibi olabileceğini" ifade etmişti.

Söz konusu açıklamada Trump, "ABD Suudi Arabistan’la sarsılmaz partnerliğini devam ettirmek istiyor." mesajı vermesi ise ABD'de tepki çekti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Jared Kushner

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