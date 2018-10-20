HABER

Trump'ın damadına Cemal Kaşıkçı suçlaması: Bir ölüm listesi vermiş olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 08:19 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Teksas Vekili Demokrat Joaquin Castro, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olabileceğini" iddia etti.

Trump'ın damadına Cemal Kaşıkçı suçlaması: Bir ölüm listesi vermiş olabilir

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Castro, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner 'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olabileceği' yönündeki iddiasını desteklemek için birçok delil olduğunu ve medyada da birçok haberin yer aldığını ileri sürdü.

Kushner'in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bir suikast listesi verdiğine ilişkin iddiaları hatırlatan Castro, "Jared Kushner, ABD istihbaratı üzerinden, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a bir ölüm listesi, bir düşman listesi vermiş olabilir ve Prens de bunun üzerine hareket etmiş olabilir" ifadesini kullandı.

Castro, bu iddiaların araştırılması için Kongre'ye çağrıda bulundu.

TWIITTER'DAN AÇKLAMA YAPTI

Twitter hesabından da bir açıklama yapan Castro, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

Castro, "Açık olmak gerekirse Jared Kushner'i herhangi bir şey azmettirmekle suçlama gibi bir niyetim yok. Ortaya çıkan haberler üzerinden Kongre'nin, ABD istihbaratının Suudi Arabistan'a Kaşıkçı'nın siyasi infazına yol açan bir bilgi verip vermediğine dair soruşturma açmasını talep ediyorum." paylaşımında bulundu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Türkleri bilerek yakmış Türkleri bilerek yakmış
Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntülerEtlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Cemal Kaşıkçı Jared Kushner

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için çılgın rakam!

Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için çılgın rakam!

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
sayın KAŞIKÇI yı boşuna Türkiye’ye göndermediler zaten bunlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkleri bilerek yakmış

Türkleri bilerek yakmış

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Trump'tan Suudi Arabistan'a yaptırım sinyali!

Trump'tan Suudi Arabistan'a yaptırım sinyali!

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

ABD'den İngiltere'ye 3 buçuk milyar dolarlık dev satış!

ABD'den İngiltere'ye 3 buçuk milyar dolarlık dev satış!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kaşıkçı olayı sonrası kafa karıştıran açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kaşıkçı olayı sonrası kafa karıştıran açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.