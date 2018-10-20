Trump'ın damadına Cemal Kaşıkçı suçlaması: Bir ölüm listesi vermiş olabilir

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Castro, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner 'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olabileceği' yönündeki iddiasını desteklemek için birçok delil olduğunu ve medyada da birçok haberin yer aldığını ileri sürdü.

Kushner'in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bir suikast listesi verdiğine ilişkin iddiaları hatırlatan Castro, "Jared Kushner, ABD istihbaratı üzerinden, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a bir ölüm listesi, bir düşman listesi vermiş olabilir ve Prens de bunun üzerine hareket etmiş olabilir" ifadesini kullandı.

Castro, bu iddiaların araştırılması için Kongre'ye çağrıda bulundu.

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Twitter hesabından da bir açıklama yapan Castro, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

Castro, "Açık olmak gerekirse Jared Kushner'i herhangi bir şey azmettirmekle suçlama gibi bir niyetim yok. Ortaya çıkan haberler üzerinden Kongre'nin, ABD istihbaratının Suudi Arabistan'a Kaşıkçı'nın siyasi infazına yol açan bir bilgi verip vermediğine dair soruşturma açmasını talep ediyorum." paylaşımında bulundu.

