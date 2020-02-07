Trump'ın danışmanı Kushner'den flaş Filistin mesajı

Kushner, Trump yönetiminin sözde barış planını anlatmak için BM Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkenin temsilcisi ile ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi.

MAHMUD ABBAS İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kushner, Filistin Devlet Başkan Mahmud Abbas'ın planı ilk duyduğunda ''ne kadar iyi olduğu konusunda şaşırdığını'' ancak ''plan daha açıklanmadan reddeden bir pozisyon aldığını'' öne sürdü.

KUSHNER: SON ŞANS OLABİLİR

ABD'nin teklif ettiği barış planının ''son şans'' olabileceğini ifade eden Kushner, şu aşamada İsrail ve Filistin'in yana yana iki devlet olmasının çok zor olduğunu savundu. Kushner, "İsrail yerleşimlerinin genişleme oranına ve Filistin halkının isteklerine bakarsanız, neredeyse geri dönüşü olmayan bir kavşağa girersiniz.'' diye konuştu.

'PEŞLERİNDEN KOŞMAYACAĞIZ'

İsrail'i bu planla ikna edebildiklerini ve Filistinlilerin atabileceği en ''yapıcı'' adımın İsraillilerle oturup ''satır satır'' planının üzerinden gitmek olduğunu belirten Kushner, ''(Filistin) Görüşmek isterlerse bunu seve seve yaparız ama peşlerinden koşmayacağız.'' ifadesini kullandı.