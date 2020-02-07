HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın danışmanı Kushner'den flaş Filistin mesajı

Trump'ın danışmanı Kushner'den flaş Filistin mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2020 07:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, ''Filistin görüşmek isterse bunu seve seve yaparız ama peşlerinden koşmayacağız.'' dedi. Kushner, ABD'nin teklif ettiği sözde barış planının ''son şans'' olabileceğini belirtti.

Trump'ın danışmanı Kushner'den flaş Filistin mesajı

Kushner, Trump yönetiminin sözde barış planını anlatmak için BM Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkenin temsilcisi ile ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi.

MAHMUD ABBAS İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kushner, Filistin Devlet Başkan Mahmud Abbas'ın planı ilk duyduğunda ''ne kadar iyi olduğu konusunda şaşırdığını'' ancak ''plan daha açıklanmadan reddeden bir pozisyon aldığını'' öne sürdü.

KUSHNER: SON ŞANS OLABİLİR

ABD'nin teklif ettiği barış planının ''son şans'' olabileceğini ifade eden Kushner, şu aşamada İsrail ve Filistin'in yana yana iki devlet olmasının çok zor olduğunu savundu. Kushner, "İsrail yerleşimlerinin genişleme oranına ve Filistin halkının isteklerine bakarsanız, neredeyse geri dönüşü olmayan bir kavşağa girersiniz.'' diye konuştu.

'PEŞLERİNDEN KOŞMAYACAĞIZ'

İsrail'i bu planla ikna edebildiklerini ve Filistinlilerin atabileceği en ''yapıcı'' adımın İsraillilerle oturup ''satır satır'' planının üzerinden gitmek olduğunu belirten Kushner, ''(Filistin) Görüşmek isterlerse bunu seve seve yaparız ama peşlerinden koşmayacağız.'' ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin ABD'nin barış planı konusunda ortak bir açıklamada uzlaşı sağlayamadığına ve bu durumun AB içinde yeni bir yaklaşıma ilgi olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Kushner, Arap dünyasında da birçok kişinin tarafsız açıklamalar yapmasının ''iyi'' bir işaret olduğunu vurguladı.

Kushner, Arap liderlerin radikalleşme ve aşırıcılıkla mücadele halkları için ekonomik refaha odaklanmak istediğini, uluslararası toplumun ise bu konudan ''yorulduğunu'' kaydeden Kushner, barış planın daha iyi bir yola götürecek iyi bir ilk adım olduğunu sözlerine ekledi.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden Nicolas de Rivière, Kushner ile görüşmelerin ardından ''Fransa'nın pozisyonunun değişmediğini ve çok net olduğunu'' söyledi.

Fransa'nın iki devletli ve her iki devletin de başkentinin Kudüs olduğu bir çözümü desteklediğini anlatan Rivière, sorunu çözmenin en pragmatik yolunun bu olduğunu dile getirdi.

Konseyin geçici üyelerinden Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen ise Kushner ile görüşmelerini ''ilginç bir toplantı'' olarak değerlendirdi.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise 11 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyinde Trump yönetiminin barış planına karşı çıkacak.

SÖZDE BARIŞ PLANI NEDİR?

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, Kudüs'ün ''satılık'' olmadığını belirtmiş ve "Kudüs'süz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
Türkiye'den BMGK'da 'İdlib' uyarısıTürkiye'den BMGK'da 'İdlib' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner Filistin israil Sözde Ortadoğu Barış Planı

En Çok Okunan Haberler

Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Barcelona'da Messi krizi büyüyor

Barcelona'da Messi krizi büyüyor

Beyaz Saray duyurdu: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri öldürüldü

Beyaz Saray duyurdu: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri öldürüldü

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
firavunun cocuklari allahin gazabi uzerinize olsun. beyni ve bedeni satilmis mahlukatlar allahin tuzagindan kacamazsiniz.
Defol git işine Yahudi uşağı Tramp ..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 637’ye yükseldi

24 saatte 73 kişi daha öldü!

Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nde 'İdlib' uyarısı

Türkiye'den BMGK'da 'İdlib' uyarısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'tan Türkiye'ye destek açıklaması

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'tan Türkiye açıklaması

Beyaz Saray: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün lideri Kasım el-Rimi öldürüldü

Beyaz Saray duyurdu: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri öldürüldü

Anadolu Ajansı duyurdu: Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

Esed rejimi ve Rusya'dan İdlib'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İdlib'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.