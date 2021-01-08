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Trump'ın, danışmanlarıyla kendisi için 'özel af' çıkarmayı tartıştığı iddia edildi

08.01.2021 02:16 | Son Güncelleme:
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Trump'ın, danışmanlarıyla kendisi için 'özel af' çıkarmayı tartıştığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarıyla başkanlığının son gününde kendisi için "özel af" çıkarmayı konuştuğu öne sürüldü.

New York Times’in, konu hakkında bilgisi olan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın, 3 Kasım başkanlık seçimlerinden sonra danışmanlarıyla kendisi için "özel af" çıkarması durumunda yasal ve siyasi sonuçlarının ne olacağını değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, Trump'ın kendisine özel af çıkarma konusunu, 5 Ocak’ta Georgia’da yapılan Senato seçimleri için eyalet sekreterini arayarak ‘sonuçları kendi lehine çevrilmesi’ adımı atması çağrısı ile 6 Ocak’ta destekçilerinin Kongreyi basma olayından sorumlu tutularak yargılanması gerektiği tartışmalarından sonra gündeme getirip getirmediğinin ise net olmadığı kaydedildi.

"TEHLİKELİ BİR EMSAL OLUR"

Haberde görüşlerine yer verilen hukuk uzmanları, daha önce hiçbir ABD başkanının kendisi için "özel af kararnamesi" imzalamadığına dikkat çekerek, böyle olası bir uygulamanın sonraki başkanlar ve adalet sistemi için tehlikeli bir emsal teşkil edeceği uyarısında bulundu.

Trump’ın kendisi için çıkarabileceği özel affın mahkemeler tarafından tanınıp tanınmayacağının da ayrı bir tartışma konusu olacağını belirten uzmanlar, söz konusu başkanlık özel affının sadece federal suçlamaları kapsadığı, eyalet bazındaki suçlamaları ise içermediğine vurgu yaptı.

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Şu ana kadar 89’u kendisi ile bağlantılı kişiler olmak üzere 94 "özel af" çıkaran Trump, kendisinden sonra kurulacak Biden hükümetinin ailesi hakkında soruşturma açabileceği endişesiyle çocukları Donald Jr., Eric ve Ivanka ile damadı Jared Kushner için de özel af çıkarabileceğini gündeme getirmişti.

Amerikan tarihinde, Gerald Ford tarafından 8 Eylül 1974’te özel af çıkarılarak yargılanması engellenen tek ABD başkanı, Watergate skandalı nedeniyle istifa eden Richard Nixon olmuştu. (AA)

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