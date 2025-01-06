Trump'ın durmadan alay ettiği Kanada'da Başbakan Justin Trudeau bezdi: İstifa haberi her an gelebilir

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun bu hafta istifa edebileceği iddiası gündem oldu. Toronto merkezli The Globe and Mail gazetesinde üç kaynağa dayandırılan haberde, Trudeau’nun Liberal Parti içinde kendisine karşı artan muhalefet nedeniyle bu hafta istifasını sunmasının beklendiği öne sürüldü.

ÇARŞAMBA GELMEDEN İSTİFA HABERİ GELEBİLİR

Habere göre Trudeau, istifa duyurusunu çarşamba günü gerçekleştirilecek Liberal Parti kongresi öncesinde yapabilir.

BELİRSİZLİK SÖZ KONUSU

Haberde, Trudeau’nun istifa etmesinin ardından partinin yeni liderlik arayışı sırasında geçici olarak görevde kalıp kalmayacağının ise belirsizliğini koruduğunu bildirildi.

İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELİYORDU

Liberal Parti’de Justin Trudeau’ya yönelik destek son aylarda azalmış, hükümet yapılan güven oylamalarından kıl payı kurtulmuş ve bazı siyasiler Trudeau’nun istifasını istemişti. Daha önce Ekim 2025’te yapılması planlanan seçimlere kadar görevde kalacağına ilişkin taahhütte bulunan Trudeau, aynı zamanda Kanada mallarına yüzde 25 gümrük vergisi tehdidinde bulunan ABD’nin göreve gelecek yeni başkanı Donald Trump’ın baskısıyla da karşı karşıya kalmıştı.

Kanada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Aralık ayında Trudeau ile Trump’ın gümrük vergisi getirmesine karşı alınacak önlemler konusunda anlaşmazlık yaşamasının ardından istifa etmişti. Trudeau, daha sonra ise siyasi kargaşayı yatıştırmak kabinesinin üçte birini değiştirmişti.

TRUMP KANADA'YA "EYALET", TRUDEAU'YA "VALİ" DİYORDU

Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maliye bakanı istifa ederken ya da Vali Justin Trudeau tarafından kovulurken, Büyük Kanada Eyaleti şaşkına döndü." ifadesini kullanmıştı.

Trudeau'ya "vali" diye hitap edip dalga geçen Trump, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan ancak istifa eden Chrystia Freeland'ın davranışlarının "zararlı" olduğunu belirtmişti.

Trump, ayrıca Kanada için kullandığı "büyük eyalet" ifadesini de tekrarlamıştı.

KANADA'YA GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Trudeau ise verginin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söylemişti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 10 Aralık'ta yaptığı paylaşımda "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti." ifadesini kullanarak Trudeau ile dalga geçmişti.

Freeland ise 16 Aralık'ta "ülke için en iyi yol konusunda" artık Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurmuştu.

(İHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır