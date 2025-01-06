HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın durmadan alay ettiği Kanada'da Başbakan Justin Trudeau bezdi: İstifa haberi her an gelebilir

Trump'ın durmadan alay ettiği Kanada'da Başbakan Justin Trudeau bezdi: İstifa haberi her an gelebilir

06.01.2025 11:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donald Trump'ın adeta zorbalık ettiği Kanada'da deyim yerindeyse yer yerinden oynayacak. Trump'ın defalarca Kanada için "eyalet", Başbakan Justin Trudeau içinse "vali" demesi geniş yankı uyandırmıştı. Pekişen bir iddiaya göre, 2015'ten beri görevde olan Trudeau istifaya hazırlanıyor. Üstelik istifa haberi her an gelebilir.

Trump'ın durmadan alay ettiği Kanada'da Başbakan Justin Trudeau bezdi: İstifa haberi her an gelebilir

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun bu hafta istifa edebileceği iddiası gündem oldu. Toronto merkezli The Globe and Mail gazetesinde üç kaynağa dayandırılan haberde, Trudeau’nun Liberal Parti içinde kendisine karşı artan muhalefet nedeniyle bu hafta istifasını sunmasının beklendiği öne sürüldü.

ÇARŞAMBA GELMEDEN İSTİFA HABERİ GELEBİLİR

Habere göre Trudeau, istifa duyurusunu çarşamba günü gerçekleştirilecek Liberal Parti kongresi öncesinde yapabilir.

279990bf-a9ac-4728-a008-1a246b86d196

BELİRSİZLİK SÖZ KONUSU

Haberde, Trudeau’nun istifa etmesinin ardından partinin yeni liderlik arayışı sırasında geçici olarak görevde kalıp kalmayacağının ise belirsizliğini koruduğunu bildirildi.

İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELİYORDU

Liberal Parti’de Justin Trudeau’ya yönelik destek son aylarda azalmış, hükümet yapılan güven oylamalarından kıl payı kurtulmuş ve bazı siyasiler Trudeau’nun istifasını istemişti. Daha önce Ekim 2025’te yapılması planlanan seçimlere kadar görevde kalacağına ilişkin taahhütte bulunan Trudeau, aynı zamanda Kanada mallarına yüzde 25 gümrük vergisi tehdidinde bulunan ABD’nin göreve gelecek yeni başkanı Donald Trump’ın baskısıyla da karşı karşıya kalmıştı.

503187_KANADA-BASBAKANI-TRUDEAUNUN-ISTIFA-EDEC

Kanada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Aralık ayında Trudeau ile Trump’ın gümrük vergisi getirmesine karşı alınacak önlemler konusunda anlaşmazlık yaşamasının ardından istifa etmişti. Trudeau, daha sonra ise siyasi kargaşayı yatıştırmak kabinesinin üçte birini değiştirmişti.

TRUMP KANADA'YA "EYALET", TRUDEAU'YA "VALİ" DİYORDU

Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maliye bakanı istifa ederken ya da Vali Justin Trudeau tarafından kovulurken, Büyük Kanada Eyaleti şaşkına döndü." ifadesini kullanmıştı.

Trudeau'ya "vali" diye hitap edip dalga geçen Trump, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan ancak istifa eden Chrystia Freeland'ın davranışlarının "zararlı" olduğunu belirtmişti.

Trump, ayrıca Kanada için kullandığı "büyük eyalet" ifadesini de tekrarlamıştı.

thumbs_b_c_a65ac65ae1fdb2315d6a5beb55f0b1d2

KANADA'YA GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Trudeau ise verginin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söylemişti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 10 Aralık'ta yaptığı paylaşımda "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti." ifadesini kullanarak Trudeau ile dalga geçmişti.

Freeland ise 16 Aralık'ta "ülke için en iyi yol konusunda" artık Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurmuştu.

(İHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kanada Justin Trudeau Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Avrupa'yı kasıp kavuran virüs Türkiye kapılarına dayandı!

Avrupa'yı kasıp kavuran virüs Türkiye kapılarına dayandı!

Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

Ferdi Tayfur'un en yakın dostu hastanede yanındaydı! Son isteğini açıkladı

Ferdi Tayfur'un en yakın dostu hastanede yanındaydı! Son isteğini açıkladı

AK Partili isimden 'Öcalan' çağrısı: "Acilen yeni parti kurmalı"

AK Partili isimden 'Öcalan' çağrısı: "Acilen yeni parti kurmalı"

Üzerine kolonya döküp kendisini ateşe vermişti... Sosyal medya akımı 11 yaşındaki Mert'i hayattan kopardı! Bakanlıktan açıklama

Üzerine kolonya döküp kendisini ateşe vermişti... Sosyal medya akımı 11 yaşındaki Mert'i hayattan kopardı! Bakanlıktan açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.