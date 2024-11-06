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Trump'ın en büyük destekçilerinden! Elon Musk'ın paylaşımları dikkat çekti... Kabinede olacak mı?

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.11.2024 10:02
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Dünya, ABD başkanlık seçimlerinden çıkacak sonuca odaklandı. Yarışı önde götüren Donald Trump, şimdiye kadar 247 delege oyunu aldı. Yeniden başkan olmaya yakın olan Trump'ın en büyük destekçilerinden milyarder Elon Musk da seçimi Trump ile birlikte takip ediyor. Musk'ın son paylaşımları ise dikkat çekti. Trump ile birlikte olan fotoğrafına 'Gelecek böyle olacak' notunu düşen Musk'ın kabinede olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Musk'ın bir mitingde yaptığı konuşma bu ihtimali güçlendirmişti.

Trump'ın en büyük destekçilerinden! Elon Musk'ın paylaşımları dikkat çekti... Kabinede olacak mı?

ABD başkanlık seçimlerinde sona yaklaşıldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimi rakibi Kamala Harris'in oldukça önünde götürüyor. Trump şimdiye kadar 247 delege oyuna ulaşırken, Harris ise 214 delege oyu aldı.

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Oy sayımının devam ettiği eyaletlerin çoğunda Trump yarışı önde götürürken, 23 delege oyu alması durumunda ABD'nin yeni başkanı olacak.

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MUSK, TRUMP'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ OLDU

Seçim döneminde Trump'a en büyük destek verenlerin başında ise Tesla CEO'su ve SpaceX CEO'su olan Elon Musk oldu. Musk, Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanların arasından 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini belirtmişti.

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MUSK, TRUMP'IN KABİNESİNDE OLACAK MI?

Musk'ın Trump'a desteği ise akıllara 'Kabinede olacak mı?' sorusunu getirdi. Seçimleri Trump ile birlikte takip eden Musk'ın art arda yaptığı paylaşımlar ise dikkatlerden kaçmadı ve insanların kabine merakını pekiştirdi. Bu konu özelinde şu ana kadar herhangi bir net açıklama olmadı.

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"HÜKÜMETİ SIRTINIZDAN VE CEBİNİZDEN İNDİRECEĞİZ"

Musk, Trump'ın bir mitinginde federal bütçenin en az 2 trilyon dolar azaltılabileceğini söyledi. Musk konuşmasında, "Paranız boşa gidiyor ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı bunu düzeltecek. Hükümeti sırtınızdan ve cebinizden indireceğiz" demişti. Musk'ın bu ifadeleri ise kabinede olabileceği ihtimalini güçlendirmişti.

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"GELECEK BÖYLE OLACAK"

Musk Trump ile birlikte olan fotoğrafını paylaşarak, "Gelecek böyle olacak" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşımından kısa süre sonra roket fotoğrafı kullanan Musk burada ise "Gelecek muhteşem olacak" dedi.

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"YAKINDA İNŞA ETMEKTE ÖZGÜR OLACAKSIN"

Musk ayrıca sayfasında sabitlediği paylaşıma ise "Amerika bir inşaatçılar ülkesidir.
Yakında inşa etmekte özgür olacaksınız" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Elon Musk Donald Trump abd
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