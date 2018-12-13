Trump’ın eski avukatına 3 yıl hapis cezası

Mahkemeye eşi ve iki çocuğuyla gelen ve savunma masasında tek başına duran Cohen’in, cezası açıklandığı sırada kafasını hafifçe salladığı ve gözlerini kısa süreyle kapattığı görüldü.Cohen mahkeme önündeki son ifadesi sırasında da oldukça üzgün göründü ve göz yaşlarını tutamadı.

Cohen seçimden hemen önce, Trump’la ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels’a 130 bin dolar ve eski Playboy mankeni Karen McDougal’a da 150 bin dolar ödendiğini itiraf etmişti.

Cohen, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında da 2016 seçim kampanyası sırasında gündeme gelen Rusya’da Trump Tower inşası projesiyle ilgili Kongre’ye de yalan söylemekle suçlanıyor.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı William H. Pauley III, Cohen’in yazın suçunu itiraf etme ve federal savcılarla işbirliğine gitme kararından dolayı ılımlı ölçüde bir krediyi hakettiğini ancak soruşturmaya sağladığı katkıların “geçmişteki tüm suçlarını silmediğini” söyledi. Yargıç, “Sayın Cohen, izlediği yolda bir ara ahlaki pusulasını kaybetmiş görünüyor. Bir avukat olarak Sayın Cohen bunları daha iyi bilmeliydi” diye konuştu.

Cohen de, cezasının açıklanmasından hemen önceki ifadesinde, yoldan sapmasına Trump’a sadakatinin yol açtığını söyledi. Cohen, “Bu adama körükörüne bağlılığım beni aydınlık yerine karanlık yola sürükledi. Onun kirli işlerini örtbas etmenin benim görevim olduğunu hissettim” dedi.

Kamuoyundan özür dileyen ve jüriye bakarak "Doğruları bilmeye hakkınız var ve size yalan söylemek adilce değildi" diyen Cohen, ifadesinin sonunda, "Gerçekten üzgünüm ve size söz veriyorum daha iyi olacağım" diye konuştu.

Cohen’in avukatları, müvekillerinin savcılarla işbirliğine işaret ederek, cezada indirim talebinde bulundu. Avukat Guy Petrillo duruşmada yargıca hitaben Cohen için, “Ülkemizin en güçlü kişisine karşı deliller ortaya koymak için öne atıldı” ifadesini kullandı.