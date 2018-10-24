Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı J. D. Gordon, TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, "FETÖ elebaşı Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor, derhal Türkiye'ye iade edilmeli." dedi.

2016'DA DA GÜLEN'İN TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Jeffrey D. Gordon, 2016'da ABD'deki The Hill gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilip, yaptıklarının bedelini Ankara'da ödemesi gerektiğini yazmıştı.

Gordon bu makalesinde Gülen hakkında Türkiye'de birçok farklı suçlamadan yakalama kararı çıkarıldığını hatırlatarak, NATO müttefiki Türkiye'yi tehdit eden bir yapılanmaya sahip çıkılmaması gerektiğini savunmuştu.

