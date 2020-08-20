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Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve 3 kişi daha Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan "We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı

New York Güney Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Bannon'ın yanı sıra Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea hakkında toplamda 25 milyon dolar bağış toplanan "We Build the Wall" kampanyası üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasının bulunduğu aktarıldı.

Bannon ve söz konusu diğer 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 4 sanığın öğleden sonra mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

AĞUSTOS 2017'DE GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

"We Build the Wall" kampanyası, Trump'ın yasa dışı göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırına ördürdüğü duvarın özel kısımlarının fonlanması amacıyla başlatılmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın Washington'da "ırkçı söylemleriyle" tartışmalara neden olan baş stratejisti ve Trump'ın seçimleri kazanmasındaki en önemli isimlerden görülen Bannon, 19 Ağustos 2017'de görevinden ayrılmıştı.

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