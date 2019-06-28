HABER

Trump'ın G-20 gündemine İran damga vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2019 07:16 | Son Güncelleme

Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında Japonya, Hindistan ve Almanya başbakanları ile ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın ajandasında ikili ticari ilişkiler ve İran konusu öne çıktı.

Trump'ın G-20 gündemine İran damga vurdu

ABD Başkanı Trump, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesinde sırasıyla Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak Japonya Başbakanı Abe ile görüşen Trump, Japon otomobil firmalarının ABD'deki yatırımlarını takdir ettiğini vurgulayarak, ABD-Japonya ticari ilişkilerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Trump, Japonya'nın ABD'den alacağı muhtemel silahlarla ve askeri ilişkilerle ilgili de görüşeceklerini belirtti.

TRUMP-MODİ GÖÜŞMESİ

Daha sonra Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya gelen Trump'ın gündeminde yine ikili ticari ilişkiler vardı.

Japonya'ya gelişinden önce Hindistan'ın ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerinden şikayet ettiği hatırlatılan Trump, "Ticari ilişkileri konuşacağız, bunların olumlu olacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Hindistan ile bazı anlaşmalar imzalayacaklarını da dile getiren Trump, "Çok büyük bir ticari anlaşmayı duyuracağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin şu anda dünyadaki "en cazip" ülke olduğunu savunan Trump, "Herkes bunun bir parçası olmak istiyor." dedi.

'KESİNLİKLE BİR ZAMAN BASKISI YOK'

Ayrıca zirve boyunca İran ile ilgili konuları da ele alacaklarını kaydeden Trump, "Acelemiz yok, zamanı istedikleri gibi kullanabilirler. Kesinlikle bir zaman baskısı yok. Umarım bir sonuç verir. Sonuç verirse çok iyi, vermezse ne olacağını zaten duyacaksınız." şeklinde konuştu.

Daha sonra Beyaz Saray, Trump'ın Abe ve Modi ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede "İndo-Pasifik bölgesinin serbest ve açık bir bölge" olması konusunda üç ülkenin mutabık olduğunu ve bu ülkeler arasında donanma alanında güçlü bir iş birliği bulunduğunu yazılı bir açıklamayla duyurdu.

TRUMP-MERKEL GÖRÜŞMESİ

Abe ve Modi'den sonra Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Trump, Merkel için "değerli bir arkadaş" ve "harika bir kişi" ifadelerini kullandı.

Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Merkel arasındaki görüşmede, İran'ın Ortadoğu'daki tehlikeli eylemleri, Libya ve Sahel bölgesinin istikrara kavuşturulması ve Ukrayna'daki ekonomik reformun desteklenmesi de dahil birçok konu ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, bugünkü temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile de bir araya gelecek. (AA)

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
G20 Liderler Zirvesi başladı! G20 Liderler Zirvesi başladı!
İdlib’deki İnsani Kriz İçin Uluslararası Kampanya Başlatıldıİdlib’deki İnsani Kriz İçin Uluslararası Kampanya Başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump ABD İRAN G 20

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
G20 Liderler Zirvesi başladı! G20 Zirvesi'nin ana gündem maddeleri neler?

G20 Liderler Zirvesi başladı!

NATO Genel Sektereri Stoltenberg'den S-400 açıklaması

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

Tunus'ta çifte intihar saldırısı!

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Mumbai-Newark seferini yapan yolcu uçağı Londra'ya acil iniş yaptı

İngiliz jetleri havalandı! Yolcu uçağı indirildi

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı alev aldı

Rusya'da korkunç uçak kazası! Ölü ve yaralılar var

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi! Dikkat çeken İsrail ve Kolombiya detayı!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.