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  4. Trump'ın ilk icraatlerinden biri oldu! ABD'ye yasal giriş için kullanılan sınır uygulaması kaldırıldı

Trump'ın ilk icraatlerinden biri oldu! ABD'ye yasal giriş için kullanılan sınır uygulaması kaldırıldı

20.01.2025 23:02
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ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamayı kaldırdı. Trump, göreve başladıktan sonra yaptığı ilk konuşmasında düzensiz göçmenler için de "suçlu" nitelemesi yapmış ve ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini kaydetmişti.

Trump'ın ilk icraatlerinden biri oldu! ABD'ye yasal giriş için kullanılan sınır uygulaması kaldırıldı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ABD Kongresinde düzenlenen yemin töreninin ardından, ilk icraat olarak ABD'ye yasal giriş için kullanılan sınır uygulamasını kaldırdı. Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin resmi sayfasında uygulamanın kaldırılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

RANDEVULAR İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, "20 Ocak 2025'ten itibaren 8 farklı güneybatı sınır kapısında belgeleri olmayan yabancıların başvuru yapma ve randevu almasına imkan tanıyan uygulama artık bulunmamaktadır." ifadeleri yer alırken, mevcut randevuların da iptal edildiği bildirildi.

Kullanıcılar da uygulamayı açtığında, uygulamanın artık kullanım dışı olduğunu ve mevcut randevularının iptal olduğunu gördü.

SINIRDA ACİL DURUM İLAN ETTİ

Yemin ettikten sonra konuşma yapan Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

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Trump, göçmenlerin mahkemedeki davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetmişti.

Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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