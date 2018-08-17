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Trump'ın istediği askeri geçit töreni ertelendi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 07:10 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl Gaziler Günü'nde yapılmasını istediği askeri geçit töreninin ancak 2019'da yapılabileceğini duyurdu.

Trump'ın istediği askeri geçit töreni ertelendi

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning tarafından yazılı açıklamada, söz konusu törenin Beyaz Saray'la da mutabık kalınarak 2019 yılı içinde yapılacağı kaydedildi.

YÜKSEK MALİYETLİ

Manning açıklamasında doğrudan bir gerekçe ortaya koymazken, söz konusu erteleme, Amerikan medyasında "geçit töreninin yüksek maliyetli olmasına" bağlandı.

Albay Manning'in açıklamasından kısa süre önce medyaya yansıyan rakamlara göre, Trump'ın çok istediği askeri geçit töreninin federal hükümete maliyetinin 92 milyon doları bulacağı iddia edildi.

İlk tahminlerde maliyetin 12 milyon dolar civarında olacağı belirtilen askeri geçit töreninin beklenenden çok daha masraflı olmasının, söz konusu ertelemedeki ana gerekçe olduğu belirtildi.

Son olarak mart ayında konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Pentagon, Trump'ın başkent Washington'da yapılmasını istediği törenin 11 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Geçit töreninin Beyaz Saray ile Kongre arasında icra edileceği ve törende tankların yer almayacağı belirtilmişti.

Trump'ın geçen yıl Paris'te Bastille Günü anma törenleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak katıldığı askeri törenden etkilenerek böyle bir talepte bulunduğu ileri sürülmüştü.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Beyaz Saray Pentagon

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