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Trump'ın kabinesinde bir ayrılık daha

DÜNYA HABERLERİ  | 15.12.2018 19:01 | Son Güncelleme

Donald Trump, İçişleri Bakanı Ryan Zinke'in yıl sonunda ayrılacağını duyurdu.

Trump'ın kabinesinde bir ayrılık daha

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ryan Zinke'in yıl sonunda ayrılacağını duyurdu.

Trump, gelecek hafta yerine geçecek ismi açıklayacağını söyledi.

Montanalı 57 yaşındaki Ryan Zinke, 23 yıl ABD Deniz Kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli olarak siyasete atıldı. Zinke, yaptığı iş bağlantıları, seyahatleri ve politik kararları nedeniyle göreve başladığından bu yana federal soruşturmalar ile karşı karşıya idi.

TRUMP KABİNESİNDE DEĞİŞİM

ABD Başkanı Trump'ın görevine başladığı 2017 Ocak ayı itibarıyla kabinesi ve yakın çevresinde birçok isim değişti.

Trump'ın kabinesinden son olarak BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Adalet Bakanı Jeff Sessions, Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi isimler ayrılmıştı.

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Donald Trump ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke

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