Trump'ın kaderini belirleyecek süreç resmen başladı! Yemin ettiler

ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddeleri, bundan sonraki süreçte savcılık görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından Senatoya resmen teslim edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından dün açıklanan ve başkanlığını İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in üstlendiği 7 kişilik savcı vekil ekibi, Senato binasına gelerek söz konusu resmi belgeleri ilgili birime teslim etti. Daha sonra kürsüye gelen Schiff, Trump'a yöneltilen suçlamalarla ilgili gerekçeleri içeren 9 sayfalık metni okudu.

Senatodaki duruşmalara başkanlık edecek olan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, Senato Genel Kurulunda yemin ederek "azil mahkemesi başkanı" oldu.

Roberts'ın gözetimindeki ilk toplantıda, azil oturumlarında jüri olarak görev yapacak 100 senatör, önce toplu olarak yemin etti, daha sonra ilgili resmi belgeye tek tek imza atarak göreve başladı.

Oturumun sonunda mahkeme başkanı Roberts, söz konusu resmi protokollerin tamamlanmasının ardından "azil mahkemesi"ne dönüşen Senato Genel Kurulunun 21 Ocak Salı günü öğleden sonra yerel saatle 13.00'te yeniden bir araya geleceğini açıkladı.