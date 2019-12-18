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Trump'ın kaderini tayin edecek oylama öncesi önemli açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 16:59 | Son Güncelleme

ABD’de Başkan Donald Trump’ın görevini kötüye kullanmak ve Kongre’yi engellemek suçlamalarıyla azledilmesi için Demokratlar tarafından başlatılan süreçte kritik güne gelindi. Trump oylama öncesi zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Trump'ın kaderini tayin edecek oylama öncesi önemli açıklama

İki aşamalı azil sürecinde bu akşam ilk olarak Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azledilmesi için oylama yapılacak.

Oylamaya saatler kala Trump'tan peş peşe tweetler gelmeye başladı.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada isyan ederek, kötü bir şey yapmadığını, suçlamanın korkunç olduğunu ve bunun bir başka başkanın başına asla gelmemesi gerektiğini söyledi.

Trump ayrıca, "Sadece başkana zarar vermek istediler. Uygun bir soruşturma yapma niyetleri yoktu. Herhangi bir suç bulamadılar, bu yüzden her yönetimin başından beri yaptığı gibi kongre suistimali yaptılar" ifadelerini kullandı.

Trump, 'Yaptıkları tek şey Beyaz Saray'a gelen beyefendinin asla kolay bir nefes almasına izin vermemek oldu. Tek istedikleri onu azletmek. Buna seçildiği günden hatta yemininden hemen sonra başladılar. Fakat bu başkan Washington'a geldi ve dedi ki, 'Washington'ı temizleyeceğim. İnsanlara yardım edeceğim' Büyük vergi kesintisi yaptı, askeriyemizi güçlendirdi. Ona kızgınlar çünkü ne yapacağını söylediyse yaptı. Tarih kayıtlarına geçecek, en iyi zamanlardan birini yaşıyoruz" dedi.

Trump'ın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Senatosu'nda azledilmesi için 20 Cumhuriyetçi senatörün saf değiştirmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trump azil süreci açıklama ABD

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bizde böyle birşey yok maden kazası olsa fıtrat deriz bakanlar görevde durur hele padişahtan hiç bahsetmem.adalet nasıl var elin Hıristiyanların da...
evanjalist ve siyonist petrol zenginlerinin hoşuna gitmeyen şeyler var anlaşılan biz ABD yi basit bir yapı zannediyoruz da kesinlikle öyle değil emin olabilirsiniz.
kulağını çekerler sadece
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