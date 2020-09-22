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  4. Trump'ın katılmadığı BM zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu

Trump'ın katılmadığı BM zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2020 00:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'in ''tarihi'' olarak nitelendirdiği 75. yıl dönümünü anmak için düzenlenen yüksek düzeyli zirveye, listede ismi olmasına rağmen katılmazken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, merkezinde BM olan uluslararası sistemi ve uluslararası iş birliğini savundu.

Trump'ın katılmadığı BM zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu

BM'nin 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli etkinlikliğe, ne ABD Başkanı Trump ne de ABD'nin BM Büyükelçisi Kelly Craft katıldı.

Dünya liderlerinin video mesaj ile katıldığı zirvede, ABD, büyükelçi yardımcısı tarafından temsil edildi.

Uluslararası toplumda etkinliğini artırmaya çalışan Çin'in Devlet Başkanı Şi ise zirvede, merkezinde BM olan uluslararası sistemi ve iş birliğini savundu.

"İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLÜ YUMRUK SALLAMAYA DAYANMAMALI"

İsim vermeden ABD'ye yönelik eleştirilerde bulunan Şi, ''Hiçbir ülkenin tek başına küresel meselelere hükmetme, başkalarının kaderini kontrol etme ya da kalkınma konusunda bütün avantajları kendi elinde tutma hakkı yok. Dahası kimseye, her istediğini yapma, hegemonya kurma, zorbalık ya da dünyanın patronluğunu üstlenme konusunda müsaade edilmemeli.'' mesajı verdi.

Şi, ülkeler arasında ikili ilişkilerin ''güçlü yumruk sallamak'' yerine kurallara, uluslararası hukuka ve karşılıklı taahhütlere dayalı olması gerektiğini söyledi. (AA)

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