HABER

Trump’ın kızı Ivanka Trump'tan terör ve şiddet uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2019 20:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve Beyaz Saray Başdanışmanı Ivanka Trump yaptığı açıklamada, “Nefret, terör ve şiddet eylemlerini reddederek seslerimizi yükseltmeliyiz” dedi.

Trump’ın kızı Ivanka Trump'tan terör ve şiddet uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve Beyaz Saray Başdanışmanı Ivanka Trump, ABD’deki silahlı saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ivanka Trump paylaşımında, “Anlamsız yaşam kaybının yasını tutarken ve mağdurlara ve sevdiklerine övgüde bulundukça, bu tuhaf ve korkakça nefret, terör ve şiddet eylemlerini reddederek seslerimizi yükseltmeliyiz. Tanrı, El Paso ve Dayton halkını, kurbanlarını ve onların ailelerini şefkatli kollarıyla sarsın” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE BİRÇOK KİŞİ DESTEK VERDİ

Ivanka Trump’ın saldırılar sonrasında terör kelimesini kullanması dikkatlerden kaçmazken, Ivanka Trump’ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden birçok kişi destek verdi.

Teksas eyaletinin El Paso ve Ohio eyaletinin Dayton şehrinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 29 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi de yaralandı.

Sokaklar boşaldı, plajlar dolduSokaklar boşaldı, plajlar doldu
Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğizErdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz
Türkiye'de "şirketleşen" tarikat ve cemaatlerTürkiye'de "şirketleşen" tarikat ve cemaatler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Ivanka Trump abd başkanı donald trump

En Çok Okunan Haberler

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser olduğu açıklanmıştı! 'Zafer kazandım' dedi ve duyurdu

Kanser olduğu açıklanmıştı! 'Zafer kazandım' dedi ve duyurdu

Sudan'da anayasa bildirisi ön anlaşması imzalandı

Sudan'da anayasa bildirisi ön anlaşması imzalandı

İran'a ait savaş uçağı düştü

Körfez'de savaş uçağı düştü

Reuters: İran bir tankere daha el koydu

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

Son dakika: ABD'de ikinci silahlı saldırı!

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'den gençlere Türkiye çağrısı

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.