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Trump'ın merakla beklediği oylama gerçekleşti! Senato kararını verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2018 00:29 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, Trump tarafından aday gösterilen ve aynı zamanda cinsel saldırı iddiaları ile suçlanan Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh için gerçekleştirdiği final oylamasında Kavanaugh’ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne atanmasını onayladı.

Trump'ın merakla beklediği oylama gerçekleşti! Senato kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh'ın üyeliği Senato'da çok az farkla onaylandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı olan ve hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen Yargıç Brett Kavanaugh'ın üyeliği Senato'da çok az farkla onaylandı.

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, senatörlerden 50'si Kavanaugh için olumlu oy kullanırken, 48'i de olumsuz oy kullandı.

Oylama, protestolar nedeniyle birkaç kez kesintiye uğradı.

TRUMP: İLERLEYEN SAATLERDE İMZALAYACAĞIM

ABD Başkanı Donald Trump da oylamanın ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "ABD Senatosu'nu BÜYÜK ADAYIMIZ Yargıç Brett Kavanaugh'ı Yüksek Mahkeme'ye kabul ettiği için alkışlıyor ve tebrik ediyorum. Bugün ilerleyen saatlerde kendisinin atamasını imzalayacağım ve resmi olarak yemin edecek. Çok heyecanlı!" değerlendirmesinde bulundu.

HAFTALARDIR ADAYLIĞI TARTIŞILIYORDU

Kavanaugh, hakkında cinsel taciz ve aşırı alkol tüketimiyle ilgili iddialar dolayısıyla kamuoyunda haftalardır tartışılıyordu.

Trump'ın 10 Temmuz'da Yüksek Mahkeme için adaylığını açıkladığı Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh, 28 Eylül'de ABD Senatosu Adalet Komitesi'nden onay almıştı.

Oylamada kilit rol oynayan Arizona Senatörü Cumhuriyetçi Jeff Flake, Genel Kurul oylamasının bir hafta geciktirilerek Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Kavanaugh ile ilgili cinsel taciz iddialarını araştırması şartı ile Kavanaugh lehine oy kullanmıştı. FBI, Kavanaugh ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak önceki gün raporunu Senato'ya sunmuştu.

Bu süreçte, Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, Adalet Komisyonu'nda ifade vermiş, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Trump'ın ve Beyaz Saray'ın başından beri destek verdiği Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü. (AA)

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