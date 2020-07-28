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Trump’ın oğlunun Twitter hesabı askıya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2020 20:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın Twitter hesabı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yanlış yönlendirici bilgi paylaştığı gerekçesiyle askıya alındı.

Trump’ın oğlunun Twitter hesabı askıya alındı

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabına engellemeler getiren Twitter, şimdi de oğlu Donald Trump Jr’ın hesabını askıya aldı.

ASKIYA ALINMA SEBEBİ ZARARLI BİLGİ PAYLAŞILMASI

Hesabın askıya alınma gerekçesi ise Donald Trump Jr’ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yönelik "yanlış yönlendirici ve zararlı bilgi paylaşması" olarak belirtildi.

Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın Twitter hesabından yayınladığı videoda, doktorların Covid-19’a karşı Dünya Sağlık Örgütü’nün etkisiz olduğunu belirttiği hidroksiklorokin ilacının faydalarını anlattığı ifadeleri yer alıyordu. Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Tweet, Covid-19 konusunda yanlış yönlendirici bilgiler ile politikamızı ihlal ediyor" denildi.

SÖZCÜSÜ CUMHURİYETÇİLERİ SUÇLADI

Donald Trump Jr’ın sözcüsü Andy Surabian ise yaptığı açıklamada, "Twitter, Jr’ın hesabını hidroksiklorokin hakkındaki görüşlerini tartışan bir uzmanın videosunu paylaştığı için askıya aldı. Bunun, Cumhuriyetçi sesleri bastırılması için seçim müdahalesi olduğunun başka bir örneği" ifadelerini kullandı. (İHA)

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