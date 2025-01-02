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  4. Trump'ın otelinin önünde patlama yaşandı! Bir araç alev aldı

Trump'ın otelinin önünde patlama yaşandı! Bir araç alev aldı

02.01.2025 00:02
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde bir araç alev aldı. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Trump'ın otelinin önünde patlama yaşandı! Bir araç alev aldı

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde bir araç alev aldı. Las Vegas polisi, "Trump International" otelinin önündeki aracın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktığını bildirdi.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump trump
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