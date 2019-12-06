Trump'ın 'Roket Adam'ına misilleme: Bunak!

ABD ile Kuzey Kore arasında, özellikle Pyongyang’ın nükleer müzakereler konusunda Washington’a yıl sonuna kadar süre tanımasıyla yükselen gerilim, karşılıklı atışmalarla yeni bir boyut kazanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde, “Kim Jong-un’a 'Roket Adam' diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor” sözlerine Kuzey Kore’den çok sert bir açıklama geldi.

'BiR BUNAĞIN BUNAKLIKLARI...'

Kuzey Kore’nin ilk Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump’ın yorumlarının halkta Amerika’ya yönelik nefrete neden olduğunu, çünkü liderlerinden saygıdan yoksun bir şekilde söz ettiğini vurguladı.

Choe, Trump’ın benzer ifadelerle Kuzey Kore’yi kasten provoke etmesi halinde ‘kendilerine özgü’ sert bir dille karşılık vereceklerini söyledi.

Devlet medyası tarafından yayımlanan açıklamasında Choe, “Bu çatışma atmosferini körükleyecek herhangi bir dil ya da ifadenin bir kez daha kullanılması halinde, bu, bir bunağın bunaklıklarının depreşmesi olarak teşhis edilmeli” dedi.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Pak Jong Chon da Çarşamba günü yaptığı açıklamada Kim Jong-un'un da Trump'ın açıklamalarından memnun olmadığını belirtmişti.