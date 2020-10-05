Trump'ın sağlık durumu nasıl? Ne zaman taburcu olacak?

Doktorları koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün hastaneden taburcu olabileceğini söyledi. Ancak bazı uzmanlar sağlık durumu hakkında net bir bilgi verilmeyen Trump'ın ağır bir hastalık geçiriyor olabileceği uyarısında bulundu.

Cuma gününden beri Walter Reed askeri hastanesinde karantinaya alınan Trump yalnızca ABD'de 7.4 milyon kişiye bulaşan ve 209,000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgınla mücadele ettiğini anlatan bir dizi video yayınladı.

Trump Pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da, "Bu çok ilginç bir yolculuk. Koronavirüsle ilgili çok şey öğrendim" dedi.

Bir ay sonra yapılacak başkanlık seçimlerinde rakibi Demokrat Partili Joe Biden'ın gerisinde olan Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi sağlık durumunun normale döndüğü izlenimi vermesini sağlayabilir.

Pazar günü yayımlanan Reuters/Ipsos anketine göre Biden Trump karşısında 10 puan önde gözüküyor.



