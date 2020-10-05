HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın sağlık durumu nasıl? Ne zaman taburcu olacak?

Trump'ın sağlık durumu nasıl? Ne zaman taburcu olacak?

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 08:55 | Son Güncelleme

Doktorları koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün hastaneden taburcu olabileceğini söyledi.

Trump'ın sağlık durumu nasıl? Ne zaman taburcu olacak?

Doktorları koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün hastaneden taburcu olabileceğini söyledi. Ancak bazı uzmanlar sağlık durumu hakkında net bir bilgi verilmeyen Trump'ın ağır bir hastalık geçiriyor olabileceği uyarısında bulundu.

Cuma gününden beri Walter Reed askeri hastanesinde karantinaya alınan Trump yalnızca ABD'de 7.4 milyon kişiye bulaşan ve 209,000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgınla mücadele ettiğini anlatan bir dizi video yayınladı.

Trump Pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da, "Bu çok ilginç bir yolculuk. Koronavirüsle ilgili çok şey öğrendim" dedi.

Bir ay sonra yapılacak başkanlık seçimlerinde rakibi Demokrat Partili Joe Biden'ın gerisinde olan Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi sağlık durumunun normale döndüğü izlenimi vermesini sağlayabilir.

Pazar günü yayımlanan Reuters/Ipsos anketine göre Biden Trump karşısında 10 puan önde gözüküyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavgaİzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
İsrail'den Türkiye'ye hadsiz suçlama!
İsrail'den Türkiye'ye hadsiz suçlama!
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Rusya’da polis üzerine yürüyen genci bacaklarından vurdu
Üzerine yürüyor diye ateş açtı
Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Süpermarkette korkunç anlar: Ölü ve yaralılar var
Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füzelerle saldırdı
Ermenistan, Mingeçevir'e füzeli saldırı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.